مصر تفوز بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات

المال ــ خاص:فازت مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات للفترة من 2019 حتى 2022 عن مقاعد دول شمال إفريقيا مع كل من الجزائر وتونس.وتمت إجراءات الانتخابات بين الدول الأعضاء البالغ عددهم 45 دولة خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتح

المال ــ خاص:

فازت مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات للفترة من 2019 حتى 2022 عن مقاعد دول شمال إفريقيا مع كل من الجزائر وتونس.

وتمت إجراءات الانتخابات بين الدول الأعضاء البالغ عددهم 45 دولة خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات الذي عقد بالعاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 15 حتى 17 أغسطس، وتم خلاله مناقشة عدة موضوعات تتعلق بإدارة عمل الاتحاد ووضع استراتيجيته للسنوات الأربع المقبلة.

وتتيح عضوية المجلس الفرصة لأعضائه لمراجعة أنشطة الاتحاد، وتقييم عمل السكرتارية القائمة على تسيير أعمال الاتحاد اليومية، وكذلك تحديد أولويات الاتحاد من خلال الخطة السنوية التي يتم الاتفاق عليها بين الأعضاء وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التي يعقدها الاتحاد للدول الأعضاء في المجلس.

وتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماع لجنة الدراسات الخامسة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة من 17 حتى 21 سبتمبر المقبل في جنيف بسويسرا.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بوضع خطة عمل للحد من المخلفات الإلكترونية بحلول 2020، وصياغة المبادئ الاسترشادية والمعايير المطلوبة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

جدير بالذكر ان مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشغل منصب نائب رئيس مجموعة العمل الخامسة ورئيس المحور الخاص باقتصاد التدوير والمخلفات الإلكترونية.