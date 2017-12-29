مصر تفوز برئاسة المجمع العربي للموسيقي

- إيناس عبد الدايم الرئيس السادس للمجمع العربي للموسيقيولاء البري:فازت مصر ممثلة في الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية بمنصب رئيس المجمع العربي للموسيقي التابع لجامعة الدول العربية لمدة اربعة سنوات قادمة كسادس رئيساً للمجمع منذ تأسيسه في عام 1971.جاء ذلك خلال انع

– إيناس عبد الدايم الرئيس السادس للمجمع العربي للموسيقي









ولاء البري:

فازت مصر ممثلة في الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية بمنصب رئيس المجمع العربي للموسيقي التابع لجامعة الدول العربية لمدة اربعة سنوات قادمة كسادس رئيساً للمجمع منذ تأسيسه في عام 1971.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الرابع والعشرين للمجمع العربي للموسيقى، يومي 28 و29 ديسمبر 2017 الجاري في مركز بحوث المجمع في العاصمة الأردنية عمان، جرى انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة للمجمع، وجاءت نتائج على الشكل الآتي: الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم ممثل مصر في المجمع رئيساً، الأستاذ عبد العزيز ابن عبد الجليل (المغرب) نائباً أول للرئيس، الدكتور صالح حمدان الحربي (الكويت) نائباً ثان للرئيس. كما أقر المؤتمر التجديد لأمين المجمع الدكتور كفاح فاخوري.

وتعاقب على الرئاسة تباعاً كل من: د. صالح المهدي (تونس)، الفنان حسن عريبي (ليبيا)، الفنان طارق عبد الحكيم (السعودية)، د. رتيبة الحفني (مصر)، معالي الأمين بشيشي (الجزائر).