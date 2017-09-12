مصر تفوز بتنفيذية السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط

خاص فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط، لمدة ٤ سنوات بأغلبية الأصوات. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثالث و الأربعون للجنة المنظمة و الذي عقد صباح اليوم في مدينة تشنغدو بالصين ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السيا

خاص

فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط، لمدة ٤ سنوات بأغلبية الأصوات.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثالث و الأربعون للجنة المنظمة و الذي عقد صباح اليوم في مدينة تشنغدو بالصين ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تحت عنوان “السياحة وأهداف التنمية المستدامة ” بمركز المؤتمرات الدولى بالمدينة والتي ستعقد فى الفترة من 11 إلى 16 من سبتمبر الجارى.

و خلال الاجتماع تم اختيار جمهورية مصر العربية لعقد الاجتماع الرابع و الأربعون للجنة بها خلال الربع الثاني من ٢٠١٨، مما تم الاتفاق على مشاركة كل من مصر و السعودية في اللجنة المخصصة لإعداد المشروع النهائي للاتفاقية الخاصة بآداب السياحة .

و في كلمته خلال الاجتماع شدد يحيى راشد وزير السياحة المصري، على أهمية تضافر الجهود و تعاون الجميع و العمل كفريق واحد لإعلاء قيمة السياحة في الوطن العربي وتوجه الوزير بالشكر لممثلى الكيانات السياحية والقامات المشاركة على جهودهم المبذولة للارتقاء بصناعة السياحة

وثمن جهود الدكتور طالب رفاعى الأـمين السابق لمنظمة السياحة العالمية ودوره البارز وادائه الفعال خلال فترة توليه امانة المنظمة.