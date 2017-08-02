مصر تفوز بالميدالية البرونزية في الرسم بكوت ديفوار

سمر السيدقالت وزارة الخارجية إن المتسابق المصري أحمد يوسف فاز بالميدالية البرونزية بين متسابقى 27 دولة في مسابقة الرسم خلال الدورة الثامنة للألعاب الفرانكفونية التي استضافتها كوت ديفوار خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو الجاري، وصرحت بذلك السفيرة ندى دراز نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الفرانكفونية.

سمر السيد

قالت وزارة الخارجية إن المتسابق المصري أحمد يوسف فاز بالميدالية البرونزية بين متسابقى 27 دولة في مسابقة الرسم خلال الدورة الثامنة للألعاب الفرانكفونية التي استضافتها كوت ديفوار خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو الجاري، وصرحت بذلك السفيرة ندى دراز نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الفرانكفونية.

جاءت المشاركة المصرية في مسابقات الفنون الإبداعية بالدورة الفرانكفونية، بالتنسيق بين وزارتىّ الخارجية والشباب والرياضة، حيث شاركت 53 دولة بوفود رياضية وثقافية، كما بلغ عدد المتسابقين حوالي 4000 شابا شاركوا في مختلف المسابقات الرياضية والثقافية التي شملتها الألعاب.

وتضم المنظمة الدولية للفرانكفونية 84 دولة، من بينها مصر، وقد كان الدكتور بطرس بطرس غالي أول سكرتير عام للمنظمة حيث حرص على ترسيخ الثقل الدولي لها كمنبر للحوار والتواصل الثقافي بين الدول الناطقة بالفرنسية التي يغلب على عضويتها الدول الأفريقية.

وحرصت مصر على المشاركة في هذه الدورة تأكيدا على مكانتها في أنشطة المنظمة باعتبارها أحد قنوات القوة الناعمة لمصر في علاقاتها بالدول الأفريقية.