استثمار

مصر تفوز بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2020

حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات.
أحمد عاشور 12:16 ص, الأحد, 15 نوفمبر 20 12:16 ص, الأحد, 15 نوفمبر 20

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فازت مصر بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2020 وذلك وفقا للتصويت الذي أجرته مجلة “دايف” DIVE البريطانية لعام 2020 .

جاء ذلك بمناسبة اختيار أفضل وجهات ومراكز الغوص حول العالم، وهو ما أبرزه الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلة.

وأشار الموقع إلى أن مصر حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات.

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ولفت إلى أنه بجانب أن البحر الأحمر في مصر لم يعد فقط أحد أفضل وجهات الغوص في العالم، إنما يقع في عشقه الكثير من ممارسي الغوص والأنشطة البحرية لاسيما في ظل تميزه بالمياه الزرقاء الصافية والشمس الدافئة على مدار العام والشعاب المرجانية والحياة البحرية المتنوعة.

ولفت الموقع إلى أن مصر كانت قد فازت أيضا بالمرتبة الثانية في عام 2019.

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جدير بالذكر أن مصر كانت قد حصلت من قبل على عدد من الجوائز والمواقع المتميزة عالميا في مجال الغوص.

حيث حصلت شواطئ البحر الأحمر فى أعوام ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ من خلال استطلاعات الرأى فى السوق الانجليزى على المركز الأول فى رياضة الغوص والأنشطة البحرية.

كما حصلت فى عام ٢٠١٥ على المركز الثانى.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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