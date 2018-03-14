مصر تفوز بالمركز الثاني في مسابقة آسيا العالمية للسائقين

- تحتل المركز الثاني في مسابقة "تخيل المستقبل" عالميانسمة بيومىحقق فريق ASU من جامعة عين شمس بمصر في المركز الرابع عشر عالميًّا، والفوز بالمركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي حقق إجمالي 239 كم/لتر، كما حقق فريق SAAF من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية رقمًا قياسيًّا

– تحتل المركز الثاني في مسابقة “تخيل المستقبل” عالميا

نسمة بيومى

حقق فريق ASU من جامعة عين شمس بمصر في المركز الرابع عشر عالميًّا، والفوز بالمركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي حقق إجمالي 239 كم/لتر، كما حقق فريق SAAF من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية رقمًا قياسيًّا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث احتل الفريق المركز الثالث عشر عالميا والفوز المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحقق إجمالي 277 كم/لتر، بينما احتل فريق Megalodon من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان المركز السابع عشر بإنجاز قدره 119 كم/لتر.

جاء ذلك في ختام فعاليات “اصنع المستقبل”، مهرجان الأفكار الإبداعية والابتكار الذي نظمته شركة شل بسنغافورة.

وقد شهد المهرجان على مدى 4 أيام آلاف الزوار من مختلف الفئات كالطلاب ورواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية وأفراد الجمهور الذين تقاطروا على موقع المهرجان لمشاهدة أحدث الأفكار والإبداعات في مجال الطاقة في آسيا.

وفاز فريق سيمار أوربان يو جي إم من جامعة غادجاه مادا في يوجياكارتا اندونيسيا بالبطولة العالمية للسائقين في آسيا في نسختها الثانية والتي شهدت تنافساً قوياً بين فرق طلابية شاركوا بسيارات ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. وستتنافس الثلاث فرق الأولى من أسيا مع أفضل فرق في فئة “النموذج الحضري” من الأمريكتين وأوروبا في التصفيات النهائية التي ستحتضنها لندن في الثامن من يوليو 2018، وسيحظى الفريق الفائز بتجربة نادرة في مقر اسكوديرا فيراري.

وقال السائق الفائز تيتو سيتيادي 20 عامًا، والذي استخدم سيارة تعمل بالغازولين: “لا أصدق عيني! كل العمل الشاق على مدى شهور متواصلة أثمر أخيرا، لقد اجتهدنا لكي نصنع سيارة تجمع ما بين السرعة وكفاءة استهلاك الطاقة، وتلبي متطلبات السائق العادي، ويسرني أننا تمكنا من تحقيق ذلك”.

بينما قال نورمان كوش، مدير عام ماراثون شل البيئي: “البطولة العالمية للسائقين تتطلب توفر أفضل تكنولوجيا في مجال السيارات وأعلى معايير الابتكار من أجل الوصول إلى مستويات غير مسبوقة في كفاءة الطاقة، وتعتبر المهارات العالية واتباع استراتيجية محكمة في التحكم في السيارة والتحكم في كفاءة الوقود من أهم مقومات النجاح التي تكفل للسائق الوصول إلى خط النهائية قبل غيره، لقد شاهدنا أداءاً استثنائيا اليوم. تهاني لجميع الفرق”.

اصنع المستقبل سنغافورة

واستمتع الجمهور بالعديد من الفقرات الأساسية، مثل مسرح الطاقة، والذي يقدم استعراضا وافياً لتحديات الطاقة في العالم.

وفي هذا العام شاهد رواد المهرجان كيفية توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الحركة.

كما اشتمل المهرجان على معارض لشركاء شل مثل معرض “الحبوب الحيوية” والذي يوضح كيف يمكن إعادة تدوير حبوب البن لإنتاج الطاقة.

كذلك استضاف المهرجان النسخة الآسيوية الخامسة لمؤتمر شل المسمى “تحقيق التقدم معا”، والذي حضره أكثر من 150 من القادة تداولوا سبل التصدي لتحديات الطاقة المستقبلية.

مسابقة “تخيل المستقبل”

وشهدت المسابقة فوز فريق “سولاريس” المصري بالمركز الثاني عالميا في المسابقة، التى تهدف إلى دعم التفكير الخلاق والمبتكر لدي الطلاب، حيث يقوموا بنقل رؤيتهم لمستقبل الطاقة من خلال عرض سيناريوهات وأفكار لمواجهة التحديات الراهنة لتوفير طاقة أكثر فاعلية وصديقة للبيئة في المدن المصرية لعام 2050.

ومن المؤكد أن هذه المدن ستواجه تحديا مزدوجا يتمثل في كيفية الانتقال إلى مرحلة تقل فيها نسبة انبعاثات الكربون من أجل الحد من مخاطر تغير المناخ، مع النجاح في ذات الوقت في توفير المنافع الاقتصادية والاجتماعية للطاقة لجميع سكان الأرض بلا استثناء.

أفضل النماذج الأولية (Prototypes)

وبالإضافة إلى البطولة العالمية للسائقين في آسيا، شهد اليوم تتويج الفائزين في فئة النماذج الأولية حيث سجل بانغا فيديا 1 من جامعة بانغا فيديا للتكنولوجيا بتايلاند رقم قياسي جديد فيما يتعلق بالمسافة التي تقطعها سيارات في فئة مُحرك الاحتراق الداخلي وهو 2,341.1 كم/لتر، والذي حطم الرقم القياسي المُسجل العام الماضي وهو 2,288.9 كم/لتر وفاز HuaQi-EV من (كلية غوانزو جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا والذي حقق 511.0 كم/كيلو واط ساعة في فئة البطارية الكهربائية و TP ECO FLASH من تيماسك بلويتيكنيك سنغافورة والذي حقق 404.3 كم/م3 في فئة الهايدروجين.

ونجحت 3 فرق من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في تحقيق نتائج إيجابية مما جعلها تُصنف ضمن أفضل 20 فريقًا يتنافسون من جميع أنحاء آسيا، تنافست الفرق الثلاثة المتأهلة من مصر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مع محركات الاحتراق الداخلي من فئة النموذج الأولى.

وقال المهندس جاسر حنطر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات شل في مصر: “نحن نفتخر بما وصلت اليه الفرق المصرية من مراكز متقدمة في مثل هذه المسابقات العالمية، حيث أن هذه الكوادر البشرية الشابة سوف يكونوا رموز المستقبل في المجالات الهامة والحيوية لمصر، لذا نحن حريصين على دعم هذه الكوادر التي أظهرت سلسلة من النجاحات الباهرة، عن طريق وسائل عدة مثل المساهمة في تنمية الفكر والمهارات من خلال أنشطة الاستثمار الاجتماعي المختلفة، ونتطلع لرؤية المزيد من الفرق المصرية المشاركة في هذه المسابقات العالمية، حيث ان هذه الخطوة تحمل الكثير من الجدية والأهمية بالنسبة للشباب ومصر.”

وتابع: “فنحن كشريك اساسي للحكومة المصرية منذ أكثر من 107 عام، نعمل على تطبيق مفهوم “المواطن الصالح” في المجتمع المصري أو في أي من المجتمعات التي نعمل من خلالها في العالم، وهذا ما يميزنا في مجال الطاقة، حيث اننا نستمد قوتنا من مشاركتنا في ارتقاء الشعوب التي نعمل معهم.”

والجدير بالذكر ان هذه هي المرة السادسة التي تشارك فيها مصر في هذه المسابقة العالمية حيث حققت الفرق المصرية مراكز متقدمة في الدورات السابقة ومن اهمها حصول مصر على المركز الرابع عالميا – فئة الجزولين – حيث تمكن فريق كلية الهندسة جامعة القاهرة من القيادة لمسافة 57 كم بستخدام لتر واحد من الجازولبن.

ويعود مهرجان “اصنع المستقبل” في سنغافورة والذي يضم ماراثون شل البيئي إلى سنغافورة للعام الثاني على التوالي في الفترة من 8 وحتى 11 مارس 2018. يُعد هذا الحدث هو الأوسع انتشارًا كمهرجان للأفكار والابتكار لآسيا والتي تُمثل أكثر من 60% من سكان العالم.

يأتي مؤتمر شل البيئي في مقدمة فعاليات المهرجان حيث تتنافس سيارات ذات كفاءة عالية في استخدام الوقود صنعها أكثر من 120 فريق طُلابي من مُختلف أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط للحصول على لقب أكثر المركبات كفاءة في استخدام الطاقة.

مهرجانات اصنع المُستقبل تُعد بمثابة منصة شركة شل العالمية للمحادثة والتعاون والابتكار حول تحديات العالم مع الطاقة، ومع استضافة فعاليات في جميع انحاء العالم، تهدف المهرجانات أن توفر فرصة للعديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الطلاب ورجال الأعمال والشركات والحكومات والجمهور، لتجربة واختبار والمساهمة بأفكار رائعة في مجال الطاقة.

عن مسابقة “تخيل المستقبل”

تقيم شركة شل العالمية مسابقة “تخيل المستقبل” منذ عام 2016، وقامت شركة شل مصر بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، لتقديم المسابقة في مصر لأول مرة هذا العام 2018، وتهدف المسابقة إلى دعم التفكير الخلاق والمبتكر لدي الطلاب حيث يقوموا بنقل رؤيتهم لمستقبل الطاقة من خلال عرض سيناريوهات وأفكار لمواجهة التحديات الراهنة لتوفير طاقة أكثر فاعلية وصديقة للبيئة في المدن المصرية لعام 2050.

تتكون المسابقة من 4 مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة التسجيل حيث تتاح الفرصة للطلاب المشاركين بالتقديم ليتم اختيار فرق تتكون من ثلاثة أعضاء كحد ادني وثمانية اعضاء كحد أقصى للمضي قدماً، وحضور دورات تدريبية وإعلامية، وتبدأ المرحلة الثانية حيث يقوم الطلاب خلالها بأعداد سيناريوهات مختلفة كما يقوموا بتلقي محاضرات تقنية مقدمة من قبل شركة شل، ليقوموا بعد ذلك بعرض السيناريوهات الخاصة بهم امام مجموعة من الحكام لاختيار الفائزين في المسابقة التي تقام على المستوي المحلي.

وتتيح شركة شل مصر الفرصة للطلاب الفائزين في المسابقة المحلية بالمشاركة في المرحلة النهائية في سنغافورة، حيث يقوموا بحضور مهرجان شل العالمي “اصنع المستقبل” هناك عن طريق التنافس مع نظرائهم وعرض مشاريعهم على لجنة من الحكام لتحصل الفرق الفائزة على جوائز مختلفة.

الهدف من إطلاق هذه المسابقة في مصر هو تشجيع الطلاب على الإبداع وايجاد أفكار جديدة ترسم مستقبل أفضل للطاقة النظيفة في مصر، وتدعم شركة شل مصر هؤلاء الطلاب من خلال توفير التمويل والمحاضرات التقنية، حيث تعد مسابقة “تخيل المستقبل” إحدى انشطة شركة شل مصر في مجال الاستثمار الاجتماعي

عن ماراثون شل البيئي:

نشأت فكرة السباق عام 1939 كرهان ودي بين علماء شل لمعرفة من يمكنه قطع المسافة الأكبر باستخدام لتر واحد من الوقود، لم يستطيع الفائز في ذلك الوقت قطع مسافة أكثر من 21 كيلو متر بلتر واحد من الوقود، وبعدها تطورت هذه الفكرة المتواضعة لتصبح مسابقة أكثر تنظيماً.

وتم إطلاق ماراثون شل البيئي في صورته الحالية خلال العام 1985 في فرنسا. وفي أبريل 2007، تم إطلاق ماراثون شل البيئي في الأمريكيتين في الولايات المتحدة الأمريكية، وانطلق بعدها في آسيا للمرة الأولى خلال العام 2010 في ماليزيا. واستضافت ماليزيا ماراثون شل البيئي حتى العام 2013. وعُقدت دورة العام 2014 في مانيلا بالفلبين، التي واصلت استضافته حتى العام 2016 منذ عام 2017 قامت سنغافورة باستضافته.

شهد ماراثون شل البيئي في آسيا نمو في عدد الفرق والمركبات في السنوات السبع الأخيرة حيث شارك 81 فريق في أول تحدي للماراثون في آسيا عام 2010 بينما من المتوقع أن يُشارك 182 فريق في دورة 2018 في سنغافورة. يمكن زيارة الموقع الالكتروني www.shell.com/ecomarathon لمزيد من المعلومات حول كافة فعاليات السباق حول العالم، وبضمنها الاستفسارات حول القوانين والإجراءات الرسمية للتسجيل، وتفاصيل حول الجوائز المقدمة.

ويعد ماراثون شل البيئي دليلا واضحا على التزام شركة شل بالمساعدة في تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة بصورة مسئولة وبالتعاون مع الطلبة ومختلف شركائها المعنيين والمهتمين. ويقدم السباق تحديا للطلبة للتفكير في حلول مبتكرة للترشيد من استهلاك الطاقة في بيئة واقعية وعصرية كما يتم تحديد الفائزين ليس بناء على السرعة ولكن بناء علي أقصي مسافة يتم تحقيقها باستخدام لتر واحد من الوقود.