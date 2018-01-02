مصر تفوز بالتأمين على ماسبيرو

لتغطية الأصول بإجمالى 4.25 مليار جنيه





كتب – الشاذلى جمعة:

فازت شركة مصر للتأمين – إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين- بمناقصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، لتغطية المخاطر المرتبطة بالأصول الثابتة والمتحركة.

وقال حسام علما، رئيس قطاع منطقة القاهرة الجنوبية بمصر للتأمين، إن التغطية تنقسم إلى شقين، الأول يتعلق بالمخاطر التقليدية على الأصول، مثل الحريق والأخطار الإضافية، والثانى أخطار العنف السياسى.

وأشار فى تصريحاته لـ«المال»، إلى أن مبالغ التغطية تصل إلى 4.25 مليار جنيه، موزعة بواقع 4 مليارات جنيه على الأصول الثابتة أو الممتلكات، و250 مليون جنيه على وحدات البث الخارجى، لافتا إلى أن تغطية الأصول الثابتة سيم من خلال الوثيقة الشاملة، أو التغطيات التقليدية كالحريق والأخطار الإضافية مثل الانفجار والاشتعال الذاتى، إلى جانب الأخطار الطبيعية، كالزلازل والسيول والفيضانات.

وأوضح أن وحدات البث الخارجى سيتم تغطيتها من خلال وثيقة السيارات التكميلى، التى تغطى الخسائر المادية كالتلف والتصادم والانقلاب وغيرها، إلى جانب أخطار العنف السياسى، كالإرهاب والتخريب، والشغب، والإضراب، والاضطرابات المدنية، والعصيان، والثورة، بالإضافة إلى التمرد والاعتداء على سيادة الدولة، والحروب والحرب الأهلية، كما أوضح أن المناقصة تنافس عليها عدد كبير من شركات التأمين بنظام المظاريف الفنية، والمالية المغلقة.