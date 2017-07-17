مصر تفرض تأشيرة مسبقة على دخول مواطني قطر

سمر السيد ووكالات:قالت وزارة الخارجية، الاثنين، إن مصر اتخذت قرارا بفرض تأشيرة مسبقة على دخول مواطني قطر إلى مصر باستثناء «الحالات ذات الطبيعة الإنسانية».وقال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية: «ليس من المعقول الاستمرار في منح مزايا واستثناءات لقطر في ظل

سمر السيد ووكالات:





قالت وزارة الخارجية، الاثنين، إن مصر اتخذت قرارا بفرض تأشيرة مسبقة على دخول مواطني قطر إلى مصر باستثناء «الحالات ذات الطبيعة الإنسانية».

وقال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية: «ليس من المعقول الاستمرار في منح مزايا واستثناءات لقطر في ظل مواقفها الحالية».



وقالت وزرة الخارجية فى بيان صحفى أن الوزير سامح شكري التقى مع الشـيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، في إطار زيارته الحالية للقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسـم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري عبر في مستهل اللقاء عن تقدير مصـر للمساعي الحميدة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وللدور الذي يقوم به وزيـر الخارجية الكويتي لتسوية الأزمة مع قطر علي خلفية دورها السلبي في المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية لنظيره الكويتي تمسك مصر بقائمة المطالب المقدمة لدولة قطر، واستمرار العمل بحزمة التدابير والإجراءات المتخذة ضدها، على ضوء ما تلمسه دول الرباعي من استمرار قطر في إتباع نهج المماطلة والتسويف، وعدم اكتراثها بالشواغل الحقيقية التي عبرت عنها الدول الأربع وتطلعات شعوب المنطقة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب والتطرف.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الشيخ صباح الصباح أكد خلال اللقاء على أن الجهود التي تبذلها بلاده تأتي في إطار رغبتها في حلحلة الأوضاع والتوصل إلى حل شامل للأزمة، وهو ما ثمنه شكري، موضحا أن حل الأزمة يتأتى عبر تلبية قطر للمطالب التي قدمت لها.



ومن ناحية أخرى، أردف أبو زيد أن الوزيرين تناولا أيضا مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والإعداد للجنة المشتركة المقرر عقدها قبل نهاية العام الجاري، وأعربا عن تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.