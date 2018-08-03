مصر تفتح معبر رفح للحجاج الفلسطينيين

سكاي نيوز عربية أعلنت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، أنها ستفتح معبر رفح مع قطاع غزة لمدة 4 أيام متتالية، للسماح للحجاج الفلسطينيين بالمرور إلى الأراضي المصرية، ثم التوجه إلى السعودية، وفق ما أفاد مراسلنا.وأشار المراسل إلى أن مساء الجمعة سيشهد مرور القافلة الأولى، وتضم 738 حاجًّا سيت

سكاي نيوز عربية





أعلنت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، أنها ستفتح معبر رفح مع قطاع غزة لمدة 4 أيام متتالية، للسماح للحجاج الفلسطينيين بالمرور إلى الأراضي المصرية، ثم التوجه إلى السعودية، وفق ما أفاد مراسلنا.

وأشار المراسل إلى أن مساء الجمعة سيشهد مرور القافلة الأولى، وتضم 738 حاجًّا سيتوجهون بعد ذلك إلى مطار القاهرة، ومنه إلى الأراضي المقدسة.

ومن المتوقع أن يشهد المعبر، خلال الأيام الأربعة المقررة، مرور 3321 حاجًّا فلسطينيًّا من قطاع غزة.

كانت السلطات المصرية قد فتحت معبر رفح أمام الفلسطينيين طيلة أيام شهر رمضان الماضي، وفي عيد الفطر.

وسمحت مصر، خلال الفترة نفسها، بعبور مساعدات طبية وغذائية ومئات الشاحنات المحمّلة بالسلع والمواد الغذائية ومواد البناء إلى قطاع غزة.