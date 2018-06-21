مصر تفتتح في أوروجواي سوقين لصادرات الموالح والعنب

الصاوي أحمد أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح سوقين جديدتين للصادرات الزراعية المصرية من محصولي الموالح والعنب بدولة أوروجواي. وقال أبو ستيت، في بيان إن تلك الخطوة جاءت بعد المفاوضات والمباحثات التي أجراها الحجر الزراعي المصري مع ن

الصاوي أحمد

أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح سوقين جديدتين للصادرات الزراعية المصرية من محصولي الموالح والعنب بدولة أوروجواي.

وقال أبو ستيت، في بيان إن تلك الخطوة جاءت بعد المفاوضات والمباحثات التي أجراها الحجر الزراعي المصري مع نظرائه بدولة أوروجواي، من أجل توضيح الإجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخراً، من أجل الحفاظ على جودة الصادرات الزراعية المصرية، ورفع قابلية الحاصلات الزراعية للتصدير والاستهلاك المحلي.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجرى حالياً إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الرسمية، الخاصة بهذا الشأن، حيث من المقرر البدء في عمليات التصدير للمحصولين إلى أوروجواي بداية من الموسم الجديد.

وأوضح أبوستيت أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة في مختلف دول العالم، مشيراً الى ان الوزارة لازالت تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، من أجل فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام صادراتنا من المحاصيل الزراعية المختلفة.

ومن جهته قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن الصادرات الزراعية تشهد إقبالا كبيرًا من قبل الدول المستوردة، وذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة، بما ساهم في ضبط منظومة التصدير وفقًا للاشتراطات التي تطلبها هذه الأسواق، والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.