مصر تفاوض روسيا لشراء 12 طائرة سوخوي

وكالات:أعلن ألكسندر روبتسوف، رئيس شركة "سوخوي للطائرات المدنية"، أن موسكو تتفاوض مع مصر لتسليمها أحدث طائرات من طراز "سوخوي سوبرجيت – 100"، و"إم إس – 21".وأوضح روبتسوف أن الشركة مستمرة في عملية التفاوض مع مصر، إلى أن تؤدي هذه المفاوضات إلى نتيجة، مؤكدا أن المصريين يهتمون بالطائرات مث

وكالات:

أعلن ألكسندر روبتسوف، رئيس شركة “سوخوي للطائرات المدنية”، أن موسكو تتفاوض مع مصر لتسليمها أحدث طائرات من طراز “سوخوي سوبرجيت – 100″، و”إم إس – 21”.

وأوضح روبتسوف أن الشركة مستمرة في عملية التفاوض مع مصر، إلى أن تؤدي هذه المفاوضات إلى نتيجة، مؤكدا أن المصريين يهتمون بالطائرات مثل “إم إس-21” المدنية.

يشار إلى أن طائرة “سوخوي سوبرجت 100” تنتج من قبل شركة مساهمة تضم شركة “سوخوي” الروسية وشركة “الينيا ايرماتشي” الإيطالية، التي تأسست في عام 2000 لتطوير نماذج جديدة من الطائرات المدنية، وأنتجت منذ بداية عملها وحتى الآن 99 طائرة من طراز “سوخوي سوبرجت 100″، وتم تسليم أول طائرة من هذا الطراز في عام 2011، وفي الوقت الحالي يوجد هناك 44 طائرة في الخدمة، علما أن السعر الأولى لهذه الطائرة يبلغ نحو 36 مليون دولار.

وتجري مفاوضات عقد توريد طائرات “سي جي – 100” الروسية إلى مصر منذ مايو 2015، فقد نوقش توريد 12 طائرة إلى مصر مع خيار تزويدها بـ12 طائرة إضافية.