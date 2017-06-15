مصر تفاوض الصين لضم البصل لقائمة الصادرات

الصاوى أحمد

بدأت الحكومة ممثلة فى وزارتى «الزراعة» و«التجارة» مناقشات مع نظيرتها الصينية لضم «البصل» إلى قائمة المحاصيل المستهدف تصديرها إلى «بكين» خلال الفترة المقبلة.

وكانت «المال» انفردت مؤخرا بخبر عن بدء مفاوضات لتصدير البلح والرمان إلى الصين، فى الوقت الذى تصدر فيه مصر البرتقال والعنب لها منذ فترة.

كشف المهندس محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتصدير الحاصلات البستانية «هيا» أن وفدًا من مسئولى الحجر الزراعى، ومنتجى ومصدرى المحاصيل، سيقوم بزيارة للصين خلال الأيام القليلة المقبلة، للاتفاق على الاشتراطات المطلوبة.

بينما أكد تقرير حديث أصدرته إدارة الحجر الزراعى فى الوزارة، حصلت «المـال»على نسخه منه، أن حجم صادرات البرتقال للصين الموسم الماضى تجاوز 40 ألف طن، وهو أول محصول نجح فى اختراق السوق الصينية.

كان الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السابق وسونج آى قوه، السفير الصينى بالقاهرة، قد وقعا فى ديسمبر الماضى بروتوكول تعاون مشترك يتعلق باشتراطات الصحة النباتية لتصدير عنب المائدة المصرى، إلى الصين.

وتوقع «البلتاجى» أن يتم تصدير نحو 5 آلاف طن عنب للصين الموسم الجارى، على أن تتضاعف الكمية إلى نحو 10 آلاف فى الموسم التالى.

ويبلغ إنتاج مصر من العنب سنوياً، طبقا لبيانات وزارة الزراعة 1.4 مليون طن، تم تصدير ما يتراوح بين 80 و85 ألفاً منها، فى الفترة من مايو – أغسطس 2016.

وقال الدكتور ياسر خيال، مدير مركز المعلومات باتحاد مصدرى الحاصلات البستانية، التابع لوزارة الزراعة إن مصر لديها فرصة كبيرة لتصدير أصناف البصل للصين خاصة المخصص للطبخ، والأخضر منه، وكذلك الرمان والبلح.

وتصدر مصر أنواعًا عديدة من البلح، أبرزها «البارحى» و«المجدول» لجميع دول العالم.

ولفت إلى أنه رغم وجود طلب عالمى متزايد على البلح المصرى، إلا أن مصر لا تصدر سوى 1000 طن فقط «طازج”- خلافا للبلح الجاف الذى تصدر منه 40 ألف طن سنويا، وتستهدف مصر 120 ألف طن سنويا – ولكن من المتوقع زيادة الصادرات بعد دخول إنتاج الشركات الاستثمارية فى توشكى والعوينات.

ويحتاج فدان البلح «البارحى» إلى 7 أعوام قبل بدء الإنتاج والتصدير، وتنتج النخلة فى المتوسط 500 كجم سنوياً، باجمالى متوسط 25 طنا للفدان، ويبلغ سعر كيلو «البارحى» 15 جنيهاً فى الجملة، ويباع بـ 20 جنيهاً للمستهلك.

وأوضح «خيال» أن الإجراءات الفنية بخصوص ضم الرمان والبلح لقائمة الصادرات إلى الصين، يرتبط بعدة عوامل فنية ومحجرية، فضلاً عن مدى احتياج السوق، لافتاً إلى أن الهند على سبيل المثال استوردت آلاف الأطنان من البصل المصرى لأول مرة العام الماضى، بعد عدة شهور من التفاوض.

ولفت إلى أن تصدير الرمان المصرى قد يواجه تحديات خلال المفاوضات مع الصين، من بينها وجود بدائل مثل الرمان الهندى، والإيرانى.