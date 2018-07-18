مصر تفاوض الأمم المتحدة لتمويل مشاريع بقيمة 1.2 مليار دولار

المال- خاصتتفاوض مصر مع منظمة الأمم المتحدة، للحصول على تمويلات بقيمة 1.2 مليار دولار، لتمويل مشاريع حتى عام 2022، من بينها دعم تنمية سيناء والصعيد، ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحى، والمياه، وتطوير منظومة التعليم، وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية.جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته سحر نصر، وزيرة ال

المال- خاص

تتفاوض مصر مع منظمة الأمم المتحدة، للحصول على تمويلات بقيمة 1.2 مليار دولار، لتمويل مشاريع حتى عام 2022، من بينها دعم تنمية سيناء والصعيد، ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحى، والمياه، وتطوير منظومة التعليم، وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أمس، مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش المشاركة فى المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذى ينظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

أشادت أمينة محمد، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى إطار البرنامج الذى أعلنت عنه، الذى نفذ بنجاح خلال الفترة الماضية، وكان له كبير الأثر على تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته، مشيرة إلى أنهم فى الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا للإصلاحات الاقتصادية، لا سيما فى القارة الأفريقية، وأن مصر رقم 2 فى معدل زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة.

أشار الوفد المصرى، إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادى تم مراعاة الجانب الاجتماعى، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، أشاد الوفد بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى الإصلاح الاقتصادى وتمكين المرأة.

بحث الاجتماع دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، وأشارت غلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التى تعمل على تنفيذها فى هذا الإطار.

أكدت أنه من الضرورى أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا فى مصر، مشيرة إلى أنه من المهم الشراكة مع الأمم المتحدة، التى تأتى فى وقت إستراتيجى.

عقب ذلك، عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، والإصلاح الإدارى والبيئة، اجتماعا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية، يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

حضر اللقاء محمد على الحكيم، الأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا «الإسكوا«، وفيرا سونغوى، مديرة تنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، ليسيا بارسينا إبارا، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبى، وممثلين عن كل من لجنتى الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادي.

دعت الوزيرة، رؤساء اللجان إلى زيادة التعاون مع مصر فى المجالات التنموية والاستثمارية والاجتماعية، مشيرة إلى أن مصر تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة، التى تم وضعها فى خريطة مصر الاستثمارية، ويساهم الاستثمار فى تكثيف التعاون بين مصر ولجان الأمم المتحدة الاقتصادية.

بحث الاجتماع إقامة ورشة عمل، بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا، التى تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان «الإصلاح التنظيمى فى مجال الاستثمار فى مصر، وتقرر إقامتها فى الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2018، فى مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمى فى مجالاتهم الوظيفية.

أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أن تقرير المراجعة الوطنية الطوعية المصرية، وإبراز إنجازات مصر فى تنفيذ رؤية مصر 2030، مع الإشارة إلى المبادرات التى تم اتخاذها للتعامل مع التحديات التى تمثلت فى تمويل خطط التنمية المستدامة، والحوكمة، ونقص الإحصاءات، وارتفاع عدد السكان، مؤكدة على سعى مصر لإنشاء إدارة عامة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةن من خلال إصلاحات القطاع العام، تطبيقات الحكومة الإلكترونية، ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإمكانية ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة معا عن طريق وسائل فعالة وآمنة.

ناقش الطرفان إمكانية نقل المعرفة وتبادل الخبرات فى مجالات التمويل لمختلف الأنشطة التنموية، والتمويل المستدام، لا سيما فى ظل وجود فجوات بين ما هومطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والموارد المالية اللازمة لتحقيق هذه المهمة.

تناولت وزيرة التخطيط الحديث بشأن ضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير المزيد من فرص العمل اللائق لهم وتطرق الحوار إلى الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وأهميته فى توفير فرص العمل، ما يتعلق بشكل كبير بالدول النامية وجهودها، التى تبذلها لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن نسبة الشباب فى الدول النامية تتخطى بكثير نسبة الشباب فى دول العالم المتقدمة، ما يحتم على اقتصاد تلك الدول النامية خلق المزيد من فرص العمل اللائق التى تستوعب شبابها.

أكدت الوزيرة أن أى تهاون فى فكرة تأمين أوتوفير فرص تشغيل لائقة للشباب فى تلك الدول من شأنه إحداث أثر سلبى ليس فقط على تحقيق أهداف رؤية 2030 بل على الموقف الاقتصادى والاجتماعى لتلك الدول، وبالتالى فهو يؤثر على السلم والأمن العالمى، مشددة على أهمية التركيز على استدامة الإنتاج والاستهلاك المتزايد، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، الذى يمثل فرصة كبيرة للدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتشغيل الشباب، نظراً للتدفق المتوقع فى فرص العمل، التى يتم خلقها داخل مختلف القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.

