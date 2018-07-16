مصر تفاضل بين 7 دول لإقامة 5 مكاتب للاستثمار الزراعى

■ منى محرز: حجم التبادل التجارى أبرز عوامل الاختيار الصاوى أحمدتفاضل وزارة الزراعة المصرية بين 7 دول لإقامة 5 مكاتب جديدة للاستثمار الزراعى بها، بجانب المكتب الحالى بإيطاليا، بهدف جذب رءوس الأموال للقطاع الزراعى المصرى، وزيادة التعاون المشترك والحصول على المنح والمساعدات الفنية للمزا



■ منى محرز: حجم التبادل التجارى أبرز عوامل الاختيار



الصاوى أحمد

تفاضل وزارة الزراعة المصرية بين 7 دول لإقامة 5 مكاتب جديدة للاستثمار الزراعى بها، بجانب المكتب الحالى بإيطاليا، بهدف جذب رءوس الأموال للقطاع الزراعى المصرى، وزيادة التعاون المشترك والحصول على المنح والمساعدات الفنية للمزارعين المصريين من جانب الوكالات العالمية العاملة فى المجال.

وقالت د. منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن المفاضلة تجرى حالياً بين السعودية والإمارات لإنشاء مكتب فى منطقة الخليج، وتنزانيا وكينيا لإنشاء مكتب فى أفريقيا،لافتة إلى أنه ستتم أيضا إقامة 3 مكاتب فى روسيا والولايات المتحدة والبرازيل.

وكانت د. منى محرز، قد كشفت خلال مؤتمر صحفى الخميس الماضى – عن سعى الوزارة إلى إنشاء 5 مكاتب للاستثمار الزراعى فى عدة مناطق على مستوى العالم.

وقالت – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن الدول السبع التى تتم المفاضلة بينها تغطى جميع التجمعات الجغرافية فى العالم.

وأضافت أن الاختيار يعتمد فى المقام الأول على حجم التبادل التجارى بين مصر والدولة المستهدفة على مستوى الحاصلات الزراعية.

وتابعت: «هذه المكاتب ستنشط فى مجال جذب الاستثمار الزراعى، وتعزيز التعاون الزراعى مع مختلف الدول، وتسهيل التعامل مع منظمات التمويل الدولية ذات الصلة، والتى قد تقدم المنح والقروض الميسرة للمزراعين المصريين».

ورفضت الإفصاح عن تكلفة إنشاء هذه المكاتب، مؤكدة أن الأمر جار دراسته، ومعرفة التكلفة ستتم بعد الاستقرار على الدول المختارة.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم منحا لمصر بقيمة 22 مليون يورو منذ 2014 فى محافظات الفيوم ومطروح والمنيا، لدعم صغار المزراعين فى التنمية الزراعية المستدامة، والرى الحقلى المطور، والحفاظ على السلالات وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة إنتاجية المحاصيل.

وسبق لـ«محرز» أن شغلت منصب المستشار الزراعى فى مكتب العاصمة الإيطالية روما، التى تحتضن مقر مكتب الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» ومنظمات عالمية عديدة فى المجال الزراعى.