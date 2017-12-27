مصر تغلق اليوم مناقصة لشراء قمح للشحن في فبراير

خالد بدر الدين:أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من فبراير القادم ويغلق باب تقديم العروض في الساعة 1200 بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء ومن المنتظر أن تصدر نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 بالتوقيت المح

خالد بدر الدين:

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من فبراير القادم ويغلق باب تقديم العروض في الساعة 1200 بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء ومن المنتظر أن تصدر نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 بالتوقيت المحلي في نفس اليوم.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

وذكرت وكالة رويترز إن أسعار القمح يجب أن تكون على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن لمصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

واشترت الهيئة 295 ألف طن من القمح الروسي والروماني في مناقصتها السابقة في الثاني عشر من ديسمبر الجارى وقالت الشهر الماضي إنها تتوقع أن تشتري حوالي 7 ملايين طن في السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو.