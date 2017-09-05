مصر تعود للصدارة بفوز صعب على أوغندا

علي المصري حقق منتخب مصر الأول. فوزا صعبا علي مضيفه الأوغندي، بهدف نظيف لنجمه محمد صلاح، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين علي ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في ختام لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018. بدأ منتخب مصر ضاغطا م

علي المصري

حقق منتخب مصر الأول. فوزا صعبا علي مضيفه الأوغندي، بهدف نظيف لنجمه محمد صلاح، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين علي ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في ختام لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

بدأ منتخب مصر ضاغطا من بداية اللقاء، بحثا عن هدف يريح الأعصاب، وتحقق للفراعنة ما أرادوا، عندما مرر عبدالله السعيد، تمريرة بينية رائعة لمحمد صلاح، المنفرد بمرمى دينيس أونيانجا، الذي وضع الكرة مباشرة في المرمى، ارتدت من جسد الحارس لصلاح مرة أخري، ليودعها في المرمى الخالي، معلنا عن هدف مصر في الدقيقة السادسة.

ورد محمد صلاح الهدية لعبدالله السعيد، في الدقيقة 12، عندما أرسل لاعب ليفربول الإنجليزي، كرة عرضية، ولكنها علت رأس السعيد، وكادت أن تعلن عن الهدف الثاني لمصر، لتخرج لضربة مرمى.

وكان الظهور الأول للضيوف في الدقيقة 18، عندما أرسل إيمانويل أوكوي، كرة عرضية نموذجية، من الجانب الأيمن، لم يحسن أحمد حجازي مدافع مصر، لتصل إلي ديريك ديسمبابي المنفرد، الذي وضعها برأسه، ولكنها علت عارضة عصام الحضري، حارس مرمي مصر.

وكثف المصريين هجماتهم بحثا عن الهدف الثاني، وأرسل أحمد فتحي كرة عرضية رائعة من الجانب الأيمن، في الدقيقة 27، أرتقي لها عبدالله السعيد، ووضعها أرضية في منتصف المرمي، أخرجها أونيانجا علي جانب الملعب، لتصل لرمضان صبحي، الذي راوغ المدافع الأوغندي، وسددها ليمسكها أونيانجا.

أنتهي الشوط الأول، بتقدم مصر بهدف لمحمد صلاح، وهو

هدفه الدولي رقم 32 متساويًا مع عمرو زكي في المركز السابع في قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، ‏والهدف ال 13 هدفًا بقميص المنتخب في آخر 17 مباراة له مع الفراعنة.

وتراجع منتخب مصر بدون مبرر مع بداية الشوط الثاني، وهو ما أجبر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، علي أجراء التغيير الأول في الدقيقة 70، بخروج رمضان صبحي ونزول محمود حسن “تريزيجية”.

وفي الدقيقة 73، كاد تريزيجية أن يسجل الهدف الثاني لمصر، عندما أرسل محمد صلاح عرضية متقنة، أخطأها أونيانجا والدفاع الأوغندي، لتصل لللاعب البديل، الذي سدد لتنشق الأرض عن خالد أوتشو ليخرج الكرة من علي خط المرمي.

ودخل أحمد حسن “كوكا” بديلا لعمرو جمال في الدقيقة 77، وأعقبها دربكة في منطقة جزاء مصر، وتصل الكرة للبديل ويليام كيزيتو، الذي سدد الكرة بجوار القائم الأيمن لعصام الحضري حارس مرمي مصر.

وضغط منتخب أوغندا، بحثا عن هدف التعادل لإرباك أصحاب الأرض والجمهور، وساعده التراجع الغير مبرر للفراعنة أمام منطقة جزائهم، وكاد ديريك ديسمبابي، أن يسجل هدف التعادل، ولكن الحضري وقف لرأسيته بالمرصاد.

ومن هجمة عنترية فردية لمحمد صلاح، الذي أنطلق بالكرة من أمان منطقة جزاء مصر، في الدقيقة 86، وراوغ أكثر من لاعب، قبل أن يمرر الكرة لعبدالله السعيد المنفرد، الذي سدد الكرة أعلي العارضة.

وبعدها بدقيقة، أنقذ أونيانجا هدف محقق لمصر، عندما راوغ محمد صلاح، الظهير الأيسر لأوغندا، وسدد كرة أرضية زاحفة، أخرجها الحارس الأوغندي بعصوبة بالغة لضربة ركنية، أعقبها تغيير ثالث لمصر، بنزول صالح جمعة بديلا لعبدالله السعيد.

ومرت الدقائق دون جديد يذكر، ليطلق حكم اللقاء الجنوب افريقي فيكتور جوميز، صافرته معلنا فوز مصر بهدف نظيف، والعودة لصدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بعدما رفعت رصيدها للنقطة التاسعة، فيما تجمد رصيد أوغندا عن النقطة السابعة.

وتستضيف مصر في الجولة الخامسة من التصفيات، يوم الثامن من أكتوبر المقبل، منتخب الكونغو “الأخير بدون رصيد من النقاط” في برج العرب، علي أن تحل غانا “الثالثة بخمسة نقاط”، ضيفا ثقيلا علي أوغندا في كمبالا.