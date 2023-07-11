مصر تعلن نجاح عمليات التخارج من شركات مملوكة للدولة بإجمالي 1.9 مليار دولار وتنفيذ مليار دولار أخرى قريبا

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار ببرنامج الطروحات الحكومية منها حصيلة ستدخل بالفعل مليار و650 مليون دولار، وسيتم الإعلان قريبا عن مجموعة بحصيلة مليار دولار .

وقال رئيس الوزراء إن عقد المؤتمر هدفه عرض العديد من الخطوات التي نجحت الدولة في إنجازها وجزء مهم منه هو برنامج الطروحات .

وأضاف أنهم كانوا حريصين على عدم التحدث بشأن برنامج الطروحات لحين تنفيذ الصفقات بالفعل .

وتابع: هناك تقرير صدر من منظمة الأونكتاد أشار لخطوات إيجابية تمت في الاقتصاد المصري وتحقيق طفرة كبيرة في معدلات الاستثمار الأجنبي بمصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات نامية.