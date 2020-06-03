مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية

نجح قطاع البترول في تحقيق كشف بترولي جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، حيث تحقق بعد حفر بئر السالمية – 5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

يقع الكشف الجديد فى طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم.

جاء ذلك فى تقرير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تلقاه من الجيولوجى أشرف أبو زينة رئيس شركة برج العرب للبترول والتي تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات فى منطقة امتياز أبوسنان نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجى مصر.

والجدير بالذكر أنه سبق للشركة تحقيق كشف بترولي كبير فى شهر ديسمبر 2019 فى البئر الاستكشافية ASH-2 والتي تم وضعها على الإنتاج بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام، و 10 مليون قدم مكعب غاز.