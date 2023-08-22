مصر تعلن عن كشف بترولي جديد فى خليج السويس

أعلنت شركة كايرون Cheiron تحقيق كشف بترولى جديد في منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس. حيث تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة(50%) والشركاء كايرون-بيكو وكوفبيك ( 50%).



تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى GNN-11،، وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع الى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز ، ويتواجد الخزان الرئيسى المنتج بالحقل فى تكوين نوخل.



تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرًا فى حقل شمال جيسوم الشمالى وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا. و نتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذى تم اجرائه حتي الآن في الحقل ، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 الف برميل يومياً مقارنة بنحو 4 الاف برميل يومياً قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى.

والبئر هى رابع بئر يتم الانتهاء منه من خلال تسهيلات الانتاج المبكر ، والجدير بالذكر انه يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الانتاج المبكر وسيتم استخدامها لإستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافى وتنمية منطقة الامتياز .