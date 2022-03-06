مصر تعلن ضوابط جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا

الجرعة التنشيطية للأقل من 65 عاما بعد 6 أشهر.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الانتهاء من تحديث ضوابط تطعيم لقاح كورونا المضاد للفيروس التاجي.

«الصحة»: لقاح كورونا في أي مركز تطعيمات

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا أصبح متاحًا في أي مركز تطعيمات، دون الارتباط بمركز محدد.

وأضاف «الوزير» أنه تقرر إتاحة التطعيم بالجرعة التنشيطية في أي مركز تطعيمات، ما لم يستقبل المواطن رسالة تفيد بالتوجه إلى مركز محدد.

وأكد أن التطعيم بالجرعة التنشيطية لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، سيكون بعد 3 أشهر من تاريخ الحصول على أخر جرعة، بينما تكون الجرعة التنشيطية للأقل من 65 عاما بعد 6 أشهر.

ونوه الوزير إلى أنه وفقا لنتائج عدة دراسات علمية، تقرر الحصول على الجرعة التنشيطية لمن تلقى لقاح «چونسون» بعد شهرين فقط من تاريخ التطعيم.

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن إجمالي التطعيمات بلقاح كورونا حتى الآن.

الصحة: حصول 1.2 مليون مواطن على الجرعة الثالثة من اللقاح

وقال “عبدالغفار” في تصريحات اليوم، إن إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى يبلغ 40.5 مليون مواطن، فيما حصل 30.3 مليون مواطن على التحصين الكامل.

ولفت إلى حصول 1.2 مليون مواطن على الجرعة الثالثة التنشيطية.

كانت وزارة الصحة والسكان، أصدرت 3 تعليمات جديدة إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، بشأن منظومة تلقي لقاح كورونا.

وبحسب خطاب أرسله قطاع الطب الوقائي إلى مديريات الشؤون الصحية، فإن هذه القرارات تتضمن مد فترة السماح لتلقي التطعيم منذ تلقى رسالة التطعيم ضد فيروس كورونا كالتالي:

– الجرعة الأولى لمدة أسبوع من تلقي الرسالة

– الجرعة الثانية لمدة شهر ونصف من تلقي الرسالة

– الجرعة الثالثة (الجرعة المنشطة) لمدة شهرين من تلقي الرسالة

كما تضمنت التعليمات تطعيم الأشخاص بلقاح كورونا فوق 65 عامًا بالجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر من التطعيم بالجرعة الثانية.

ولفتت الوزارة إلى تطعيم السيدات الحوامل والمرضعات والسيدات المقبلات على الزواج والحمل بطعم فايزر في حالة طلبهن للتطعيم