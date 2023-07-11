مصر تعلن خطة لزيادة إيراداتها الدولارية إلى 192 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تتحرك على مدى 3 سنوات لزيادة الإيرادات الدولية لتصل إلى 192 مليار دولار سنويًّا. وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن تلك الخطة تشمل تحقيق مستهدفات أن تزداد الصادرات 20%، وتحويلات المصريين 10%، وعائدات قناة السويس 10%.

وأضاف مدبولي أن الخطة تشمل استهداف صادرات سلعية تصل إلى 88 مليار دولار، وتحويلات للمصريين بالخارج تصل إلى 45 مليار دولار.

ونوه رئيس الوزراء بأن الخطة تستهدف كذلك زيادة إيرادات السياحة إلى 20 مليار دولار سنويًّا، وتحصيل نحو 17 مليار دولار إيرادات لقناة السويس، بجانب عائدات الخدمات البحرية، فضلًا عن استهداف جذب 9 مليارات دولار من خدمات التعهيد.

وقال مدبولي إن الدولة لديها خطة واضحة لزيادة إيراداتها الدولارية، وسداد كامل التزاماتها للخارج من أقساط ديون وفوائد ومستحقات شركاء.

وتابع مدبولي: “الدولة المصرية حريصة على سداد كل الالتزامات؛ من ديون وأقساط، ولا تتأخر لحظة عن هذا الموضوع، وما زال لدينا بعض التأخر في بعض التحويلات لشركات موجودة جوة مصر تشكو من بطء تحويل الأرباح والحصول على المستحقات، ولكن كل دي مرحلة مؤقتة نتغلب عليها بالتنسيق اليومي مع البنك المركزي”.