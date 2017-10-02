مصر تعلن تفاصيل تدميرها شحنة عسكرية قادمة من كوريا الشمالية

قبل دخولها عبر سفينة تحمل علم كمبوديا لقناة السويس من الاتجاه الجنوبيخاص أعلن المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، تفاصيل للمرة الأولى عن تدمير مصر لشحنة مقذوفات مضادة للدبابات RPGs قادمة من كوريا الشماليةجاء ذلك تعقيباً على التحقيق المنشور بجريدة واشنطن بوست الصادرة يوم الأول من أ

قبل دخولها عبر سفينة تحمل علم كمبوديا لقناة السويس من الاتجاه الجنوبي

خاص

أعلن المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، تفاصيل للمرة الأولى عن تدمير مصر لشحنة مقذوفات مضادة للدبابات RPGs قادمة من كوريا الشمالية

جاء ذلك تعقيباً على التحقيق المنشور بجريدة واشنطن بوست الصادرة يوم الأول من أكتوبر الجارى بشأن توقيف السلطات المصرية لشحنة مقذوفات مضادة للدبابات RPGs قادمة من كوريا الشمالية قبل دخولها إلى قناة السويس من الاتجاه الجنوبى، وما تضمنه من تلميحات بأن مصر كانت الوجهة المقصودة بتلك الشحنة.

وفي بيان للخارجية المصرية، أشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، إلى أنه اطلع على التقرير المذكور، وأنه من الملفت تضمينه لبعض الجوانب التي تبدو من خيال كاتب المقال، إلى جانب بعض المعلومات الصحيحة، وبالشكل الذى يخلق انطباعاً خاطئاً بأن مصر لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

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وفى هذا الإطار أكد المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبوزيد، أن السلطات المصرية قامت بالفعل باعتراض سفينة تحمل علم كمبوديا قبل دخولها إلى المدخل الجنوبى إلى بقناة السويس، وذلك فور ورود معلومات بأنها تحتوى على مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على كوريا الشمالية.

ووفق أبوزيد، قد قامت السلطات المصرية بالفعل بمصادره الشحنة وتدميرها بحضور فريق من خبراء لجنة 1718 الخاصة بعقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن.

وبحسب بيان الخارجية، أشاد رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في المجلس (المندوب الدائم لاسبانيا) بالجهود المصرية في الإحاطة التي قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة معلنة، واعتبرها نموذجاً يحتذى به في الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأمن ذات الصلة

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أما فيما يتعلق بما ورد في التحقيق الخاص بالجريدة بأن مصر كانت الوجهة النهائية للشحنة، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية صحة هذا الحديث بشكل مطلق.

وأكد أن تقرير لجنة العقوبات لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن تلك الشحنة كانت في طريقها إلى مصر، مستنكراً اعتماد كاتب المقال على مصادر مجهوله وروايات غير معلومة المصدر في تناوله لمثل تلك الموضوعات ذات الطبيعة الحساسة.

وأضاف ” أي متابع للقاء العلنى الذى عقده رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية ومنسق فريق الخبراء التابع للجنة امام أعضاء الأمم المتحدة، سوف يتضح له مقدار الإشادة بالجهود المصرية وتعاون السلطات المصرية مع مجلس الأمن في هذا الشأن”.