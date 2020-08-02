مصر تعلن تضامنها مع السودان في حادث انهيار سد بوط

أكدت وزارة الخارجية وقوف مصر جنباً إلى جنب مع السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن تضامنها مع جمهورية السودان، إثر حادث انهيار سد “بوط” بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، مسفراً عن تدمير مئات المنازل.

وأكد البيان وقوف مصر جنباً إلى جنب مع السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، من منطلق الروابط الأخوية التى تربط شعبي وادى النيل والعلاقات التاريخية، ووحدة المسار والمصير التى تجمع البلدين.

وأفادت تقارير إعلامية، تعرض سد بوط المطل على النيل الأزرق، في مدينة بوط السودانية يوم الجمعة الماضي، لانهيار مفاجئ.

وقالت المديرة التنفيذية المكلفة لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق في السودان، نسيبة فاروق كلول، إن الانهيار تسبب في تدمير أكثر من 600 منزل في جميع أنحاء مدينة بوط.

وأضافت أن السد كان يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا.