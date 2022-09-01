مصر تعلن انتهاء موسم توريد القمح واستلام 4.2 مليون طن من المزارعين

أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بشأن موسم توريد القمح هذا ‏العام، مشيرا إلى استلام 4.2 مليون طن.

وفق بيان الوزارة، وقضي القرار الصادر بانتهاء موسم توريد القمح ‏المحلي لموسم 2022 مع اغلاق كافة المواقع التخزينية ‏التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ، وذلك اعتباراً من يوم ‏الأربعاء الموافق 31/ 8 / 2022.

وشمل القرار أيضا سحب ‏واستخدام الأقماح المحلية لموسم 2022 للطحن بنسب الخلط ‏المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني ، تحت ‏اشراف اللجان المشكلة طبقاً لضوابط المنظمة لتداول الاقماح ‏المحلية لموسم 2022.

وزير التموين : عمليات التوريد ‏تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين ‏بعد زيادة أقرها الرئيس

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن نسب التوريد ‏هذا العام وصلت إلى 4.2 مليون طن ، وهي نصف الكمية ‏المنتجة بمصر هذا العام، مؤكدا أن عمليات التوريد هذا العام ‏تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي ‏بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم هذا العام.

وقدم الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية الشكر للرئيس عبد الفتاح ‏السيسي لدعمه المتواصل للمزارعين ، وزيادة حافز التوريد ‏لهم هذا العام ، مؤكدا أن هذه الزيادة هي من شجعت ‏المزارعين على التوريد هذا العام ،

وأثنى ‏الدكتور علي المصيلحي على الدعم الذي قدمه دولة رئيس ‏مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الدعم الذي ‏قدمه للموردين بتوجيهاته بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

‏كما وجه الدكتور على المصيلحي الشكر ‏للدكتور محمد معيط وزير المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة ‏لسداد مستحقات المزارعين ، وللمحافظين ، وهيئة ‏سلامة الغذاء ، ومديريات التموين ، وغرفة صناعة الحبوب ، ‏وللمزارعين ، والجهات المسوقة ، وكل الذين عملوا ‏في منظومة التوريد هذا العام لجهودهم في تذليل العقبات أمام ‏المزارعين.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم صرف جميع ‏المستحقات المالية للموردين كاملة.

أحمد كمال: المشروع القومي للصوامع الذي تبناه الرئيس هو من ‏سمح بتخزين كل هذه الكميات

وصرح أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة بأن ‏المشروع القومي للصوامع الذي تبناه الرئيس هو من ‏سمح بتخزين كل هذه الكميات من القمح بعد زيادة الطاقة ‏التخزينية إلى 4 ملايين طن بعد أن كانت لا تزيد عن 1.2 ‏مليون طن قبل عام 2014 ،

وأكد المتحدث الرسمي معاون ‏وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة في هذا الموسم قد ‏سهلت الأمر على الموردين بزيادة نقاط الاستقبال إلى 450 ‏نقطة متنوعة ما بين ( صوامع – هناجر – بناكر – شون ‏مطورة ). ‏