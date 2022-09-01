مصر تعلن انتهاء موسم توريد القمح واستلام 4.2 مليون طن من المزارعين

أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بشأن موسم توريد القمح هذا العام، مشيرا إلى استلام 4.2 مليون طن.
وفق بيان الوزارة، وقضي القرار الصادر بانتهاء موسم توريد القمح المحلي لموسم 2022 مع اغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 31/ 8 / 2022.
وشمل القرار أيضا سحب واستخدام الأقماح المحلية لموسم 2022 للطحن بنسب الخلط المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني ، تحت اشراف اللجان المشكلة طبقاً لضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية لموسم 2022.
وزير التموين : عمليات التوريد تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين بعد زيادة أقرها الرئيس
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن نسب التوريد هذا العام وصلت إلى 4.2 مليون طن ، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر هذا العام، مؤكدا أن عمليات التوريد هذا العام تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم هذا العام.
وقدم الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المتواصل للمزارعين ، وزيادة حافز التوريد لهم هذا العام ، مؤكدا أن هذه الزيادة هي من شجعت المزارعين على التوريد هذا العام ،
وأثنى الدكتور علي المصيلحي على الدعم الذي قدمه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الدعم الذي قدمه للموردين بتوجيهاته بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
كما وجه الدكتور على المصيلحي الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد مستحقات المزارعين ، وللمحافظين ، وهيئة سلامة الغذاء ، ومديريات التموين ، وغرفة صناعة الحبوب ، وللمزارعين ، والجهات المسوقة ، وكل الذين عملوا في منظومة التوريد هذا العام لجهودهم في تذليل العقبات أمام المزارعين.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم صرف جميع المستحقات المالية للموردين كاملة.
أحمد كمال: المشروع القومي للصوامع الذي تبناه الرئيس هو من سمح بتخزين كل هذه الكميات
وصرح أحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة بأن المشروع القومي للصوامع الذي تبناه الرئيس هو من سمح بتخزين كل هذه الكميات من القمح بعد زيادة الطاقة التخزينية إلى 4 ملايين طن بعد أن كانت لا تزيد عن 1.2 مليون طن قبل عام 2014 ،
وأكد المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة في هذا الموسم قد سهلت الأمر على الموردين بزيادة نقاط الاستقبال إلى 450 نقطة متنوعة ما بين ( صوامع – هناجر – بناكر – شون مطورة ).