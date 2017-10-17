مصر تعرض على سلوفينيا الاستثمار بمشروعاتها الكبرى

سمر السيدبحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولين بسلوفينيا سبل الاستثمار بالمشروعات القومية الكبرى بمصر، وفق بيان. وقالت وزارة الخارجية فى بيان أن وزير الخارجية سامح شكري التقى فى مستهل زيارته الحالية للعاصمة السلوفينية لوبليانا، مع رئيس الوزراء السلوفيني ميرو سيرار.&n

سمر السيد

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولين بسلوفينيا سبل الاستثمار بالمشروعات القومية الكبرى بمصر، وفق بيان.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان أن وزير الخارجية سامح شكري التقى فى مستهل زيارته الحالية للعاصمة السلوفينية لوبليانا، مع رئيس الوزراء السلوفيني ميرو سيرار.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة “شكرى” تعتبر الأولى التي يقوم بها وزير خارجية مصري إلي سلوفينيا، وقد عبر خلال لقائه مع رئيس الوزراء السلوفينى عن تقدير مصر الكبير للعلاقات مع سلوفينيا واعتزازها بأن القاهرة هي مركز التمثيل الدبلوماسي السلوفيني في أفريقيا والمنطقة العربية.

واستعرض وزير الخارجية مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى والسياسى الذي تقوم به الحكومة المصرية، وما يصاحب تنفيذ هذا البرنامج من تحديات تقتضي من شركائنا الأوروبيين المزيد من التفهم والدعم لمصر.

واستعرض شكرى فى هذا الإطار الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة أمام الجانب السلوفيني في المشروعات القومية الكبري، لاسيما مشروع تنمية محور قناة السويس، بهدف زيادة حجم الاستثمارات السلوفينية في مصر والتي تصل الآن إلي ما يقرب من 77 مليون دولار.

ومن جانبه، عبّر رئيس الوزراء السلوفيني عن تقدير بلاده الكبير لمصر ولمكانتها المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا تطلعه لإعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة بتدعيم أطر التعاون بينهما في شتي المجالات، وفق البيان



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