مصر تعرب عن قلقها من تداعيات التصعيد في القدس

سمر السيدأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، عن قلق مصر البالغ تجاه أحداث العنف التي شهدتها ساحة المسجد الأقصي صباح يوم الجمعة، محذراً من خطورة تداعيات مثل تلك الأحداث والإجراءات علي تقويض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلى على استئنا



سمر السيد

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، عن قلق مصر البالغ تجاه أحداث العنف التي شهدتها ساحة المسجد الأقصي صباح يوم الجمعة، محذراً من خطورة تداعيات مثل تلك الأحداث والإجراءات علي تقويض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلى على استئناف المفاوضات وإحياء عملية السلام.

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية جميع الأطراف بضبط النفس وعدم الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد، أو اتخاذ إجراءات تؤثر على حرية ممارسة الشعائر الدينية في المسجد الأقصى بشكل يؤدى إلى تأجيج مشاعر الاحتقان.