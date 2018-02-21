مصر تعرب عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية

سمر السيد أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 21 فبراير 2018 عن القلق العميق من التطورات الأخيرة في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا، وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع الإنسانية وأوضاع المدنيين الموجودين بها. وأكد البيان أن هناك حاجة ماسة وفورية إلى هدنة إنسانية لإدخال المساعدات

سمر السيد

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 21 فبراير 2018 عن القلق العميق من التطورات الأخيرة في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا، وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع الإنسانية وأوضاع المدنيين الموجودين بها.

وأكد البيان أن هناك حاجة ماسة وفورية إلى هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمصابين لتجنب كارثة إنسانية حقيقية، مشيرا إلى إدانة مصر لأي قصف للمناطق المدنية في الغوطة ودمشق وكل أنحاء سوريا.

وأشار إلى أن مصر تواصل مساعيها واتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية من أجل إيجاد مخرج للوضع الإنساني المتأزم في الغوطة.

وأعاد التذكير بأن جهود مصر فيما يتعلق بالشق الإنساني تأتي في إطار الرؤية المصرية القائمة على السعي للتوصل لوقف لإطلاق النار يساعد على استئناف المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل ينهي الأزمة السياسية والإنسانية المستمرة منذ سبع سنوات ويحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ويطهر سوريا من الإرهاب، مشيراً إلى أن التسوية السياسية تظل هي الخيار الأوحد الذي يؤمّن إنهاء تلك الأزمة وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، بما يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق.