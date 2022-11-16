مصر تعتمد تسهيلات بتأشيرة الدخول لحاملي كارت المشجع «هيا» الحاضرين كأس العالم بقطر

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20/11 حتى 18/12/2022.

ونوه بالقرار إلى أن ذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة فيروس كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية، وذلك في إطار استفادة مصر من هذا الحدث للترويج للسياحة المصرية.

وذكر مجلس الوزراء في هذا الصدد أن وزارة السياحة والآثار قامت بعدد من الإجراءات، من ضمنها التعميم للمنشآت الفندقية بالغردقة وشرم الشيخ لتقديم نسبة خصم على أسعار الإقامة المعلنة “أونلاين” لمشجعي كأس العالم حاملي بطاقة المشجع (هيا).

إضافة إلى بعض الإجراءات التنسيقية التي مازالت قائمة سواء من حيث التنسيق بين وزارة الطيران المدني وشركة إير كايرو ومصر للطيران وشركات الطيران العاملة بمنطقة الخليج العربي، أو توفير جميع أوجه المساندة في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بما يسمح لهم بزيادة الطاقة الجوية الناقلة وعدد الرحلات المشغلة من الدول العربية المجاورة إلى مصر.