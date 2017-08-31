مصر تطلق حملة لتنظيم النسل توفر 200 مليار جنيه

خالد بدر الدين تنظم مصر حملة توعية لمواطنيها في المناطق الريفية لضبط النسل وتنظيم الأسرة في محاولة لإبطاء معدل النمو السكاني قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه خطر على التنمية بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المواليد بلغ 2.6 مليون نسمة العام الماضى. وأطلقت وزارة ا

خالد بدر الدين

تنظم مصر حملة توعية لمواطنيها في المناطق الريفية لضبط النسل وتنظيم الأسرة في محاولة لإبطاء معدل النمو السكاني قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه خطر على التنمية بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المواليد بلغ 2.6 مليون نسمة العام الماضى.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان الشهر الماضي عملية “طوق النجاة” وهي استراتيجية لخفض معدل المواليد إلى 2.4 في المئة بما يوفر للحكومة 200 مليار جنيه (11.3 مليار دولار) حتى 2030 لأن مصر- أكبر دولة عربية سكانا – لديها 93 مليون نسمة وسيرتفع العدد إلى 128 مليونا في 2030 إذ استمرت معدلات الخصوبة التي تبلغ حاليا 4 مواليد لكل 1000 سيدة.

وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس السيسي أكد في مؤتمر للشباب الشهر الماضي “أكبر خطرين بيواجهوا مصر في تاريخها هو الإرهاب والزيادة السكانية. حطينا الناس اللي بتحاول تقتلنا مع الزيادة السكانية كتحدي بيقلل فرص مصر في إن هي تطلع لقدام”.

وتعاقدت الوزارة مع شركة أكديما إنترناشونال وهي شركة تابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المملوكة ملكية خاصة لتوفير وسائل منع الحمل الهرمونية المنتجة محليا تطبيقا للخطط الحكومية للحد من الاعتماد على الواردات.

ويوفر التعاقد للحكومة ملايين الدولارات وقال المدير الإداري طارق أبو ليلة إنه يغطي 65 % من الطلب المحلي مضيفا أن باقي الإنتاج يصدر لدول المنطقة.

قالت وزارة الصحة والسكان إنها ستنشر 12 ألف رائدة ريفية في 18 محافظة لكن لم تفصح عن تفاصيل كيفية جذب المزيد من النساء لحملتها حيث تدير وتشرف على حوالى 6000 مركز لتنظيم الأسرة تقدم للنساء فحوصا مجانية وتبيع وسائل منع الحمل المدعمة بصورة كبيرة ومنها الواقي الذكري ب 10 قروش واللولب النحاسي بجنيهين.

