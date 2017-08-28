مصر تطلب دعم بيلاروسيا فى مفاوضاتها مع الاتحاد الأوراسي

خاص دعت مصر، اليوم الاثنين، بيلاورسيا لدعم مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي. جاء ذلك ضمن لقاء بالعاصمة البيلاروسية مينسك، بين وزير الخارجية سامح شكري والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وفق بيان الخارجية المصرية. وخلال اللقاء، أعاد سامح شكري التأكيد علي تطلع م

خاص

دعت مصر، اليوم الاثنين، بيلاورسيا لدعم مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.

جاء ذلك ضمن لقاء بالعاصمة البيلاروسية مينسك، بين وزير الخارجية سامح شكري والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وفق بيان الخارجية المصرية.

وخلال اللقاء، أعاد سامح شكري التأكيد علي تطلع مصر لدعم بيلاروسيا لمفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.

وكشف وزير الخارجية عن رغبة مصر في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفقا لما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة التي عقدت دورتها الرابعة في مايو ٢٠١٧، مشيرا الي انه قد اتفق مع وزير خارجية بيلاروسيا علي ان يضطلع وزيرا خارجية البلدين بالدور التنسيقي لمتابعة تنفيذ البرامج التي تم الاتفاق عليها في اللجنة المشتركة

كما أعرب شكري عن تقديره لعدم قيام الجانب البيلاروسي بتغيير إرشادات السفر إلى مصر، مما يساهم في استمرار تدفق سياح بيلاروسيا إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في البيان ذاته أن وزير الخارجية نقل للرئيس البيلاروسي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سلمه رسالة من السيد الرئيس تعكس الرغبة المصرية في تطوير العلاقات الثنائية والوصول بها إلي مستويات غير مسبوقة من التعاون والتنسيق، علي ضوء نجاح زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر في يناير من العام الجاري.