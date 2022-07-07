مصر تطلب استضافة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم للسلة

تقدم الاتحاد المصري لكرة السلة بطلب رسمي للاتحاد الدولي للعبة؛ من أجل استضافة المرحلة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقرر إقامتها في شهر فبراير من عام 2023.

يأتي ذلك بعد استضافة مصر للمرحلة الثانية من التصفيات والتي أقيمت على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية.

وتأهل منتخب مصر للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، والتي تضم كل من الكونغو الديمقراطية والسنغال أصحاب المركز الثاني والثالث على الترتيب.

ويتواجد منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات في مجموعة تضم كلا من: جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال، والكاميرون.

ويتأهل منتخبان مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.