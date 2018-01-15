مصر تطرح مناقصة لشراء قمح للشحن في فبراير

رويترز: قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الاثنين، إنها تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين في مناقصة للشحن في الفترة من 18 إلى 28 فبراير.وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحد

رويترز:





قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الاثنين، إنها تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين في مناقصة للشحن في الفترة من 18 إلى 28 فبراير.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.