مصر تطرح مناقصة لشراء قمح للشحن في فبراير

رويترز:
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الاثنين، إنها تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين في مناقصة للشحن في الفترة من 18 إلى 28 فبراير.
وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.
وأضاف: “يجب تقديم العروض في موعد أقصاه الساعة 12 ظهرا اليوم الثلاثاء، وستعلن النتيجة بعد الساعة الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش) في نفس اليوم، لافتا إلى أنه يجب أن تكون العروض على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب)، مع تقديم عرض منفصل لتكلفة الشحن.