مصر تطرح جهاز رادار ثنائى الأبعاد ESR-32B فى إيدكس 2021.. طالع المواصفات الفنية

لديه القدرة على تغطية الارتفاع من صفر إلى 40 ألف قدم

طرحت وزارة الإنتاج الحربى جهاز رادار ثنائى الأبعاد ESR-32B فى معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021 والذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة.

الخصائص الفنية للرادار ثنائى الأبعاد ESR-32B

يتميز الرادار ثنائى الأبعاد ESR-32B بمجموعة خصائص فنية أهمها: سهولة التركيب، مقاوم للإعاقة، هوائى، ذو فصوص جانبية منخفضة القدرة، التغلب على الأهداف الثابتة، سهولة الصيانة.