سيـــاســة

مصر تطرح جهاز رادار ثنائى الأبعاد ESR-32B فى إيدكس 2021.. طالع المواصفات الفنية

لديه القدرة على تغطية الارتفاع من صفر إلى 40 ألف قدم
أحمد اللاهوني 6:08 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 6:08 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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طرحت وزارة الإنتاج الحربى جهاز رادار ثنائى الأبعاد ESR-32B فى معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021 والذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة.

الخصائص الفنية للرادار ثنائى الأبعاد ESR-32B

يتميز الرادار ثنائى الأبعاد ESR-32B بمجموعة خصائص فنية أهمها: سهولة التركيب، مقاوم للإعاقة، هوائى، ذو فصوص جانبية منخفضة القدرة، التغلب على الأهداف الثابتة، سهولة الصيانة.

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ويتراوح مدى الرادار من 0.5 إلى 160 ميلا بحريا، ولديه القدرة على تغطية الارتفاع من صفر إلى 40 ألف قدم.

مواصفات الرادار ثنائى الأبعاد ESR-32B
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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