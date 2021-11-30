مصر تطرح جهاز رادار ثنائى الأبعاد ESR-32B فى إيدكس 2021.. طالع المواصفات الفنية

طرحت وزارة الإنتاج الحربى جهاز رادار ثنائى الأبعاد ESR-32B فى معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021 والذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة.
الخصائص الفنية للرادار ثنائى الأبعاد ESR-32B
يتميز الرادار ثنائى الأبعاد ESR-32B بمجموعة خصائص فنية أهمها: سهولة التركيب، مقاوم للإعاقة، هوائى، ذو فصوص جانبية منخفضة القدرة، التغلب على الأهداف الثابتة، سهولة الصيانة.
ويتراوح مدى الرادار من 0.5 إلى 160 ميلا بحريا، ولديه القدرة على تغطية الارتفاع من صفر إلى 40 ألف قدم.