مصر تطالب بتخفيف الديون على الدول النامية

■ سحر نصر تدعو إلى وقف التدفقات المالية غير المشروعة.. والوفاء بالمساعدات الإنمائية أحمد عاشور:طالبت مصر أمس بتخفيف الديون على الدول النامية، من أجل تحقيق الهدف الشامل لخطة عام 2030 جاء ذلك خلال، بيان مجموعة الـ«77 والصين» الذى ألقته د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى و

■ سحر نصر تدعو إلى وقف التدفقات المالية غير المشروعة.. والوفاء بالمساعدات الإنمائية



أحمد عاشور:

طالبت مصر أمس بتخفيف الديون على الدول النامية، من أجل تحقيق الهدف الشامل لخطة عام 2030 جاء ذلك خلال، بيان مجموعة الـ«77 والصين» الذى ألقته د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والتى تترأسها مصر حاليا، خلال المنتدى رفيع المستوى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة.

وتضم المجموعة الـ«77 والصين»، حاليا 134 دولة، وهو ما يمثل ثلثى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل المنظمة الدولية.

وأكدت سحر نصر فى كلمة المجموعة، حصلت «المال» عليها أن التمويل من أجل التنمية ينبغى أن يركز على توجيه الموارد إلى القضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030، وفى هذا الإطار، يجب أن تتفق أى موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والإستراتيجيات الإنمائية للبلاد، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادى.

وأوضحت أنه بينما نسعى لتحقيق جدول أعمال 2030، ينبغى أن نولى الاهتمام لأى تدابير يمكن أن تعوق إنجاز الأهداف المتفق عليها، وفى هذا الإطار، نؤكد من جديد أن فرض تدابير اقتصادية ضد البلاد النامية، لا يسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيجب علينا أن نركز جهودنا فى مواجهة التحديات لمن هم فى أمس الحاجة إليها.

ودعت المجتمع الدولى إلى مواجهة التحديات والاحتياجات التى تواجهها البلدان النامية، خاصة البلاد الأفريقية والنامية غير الساحلية والدول ذات الجزر الصغيرة، فضلا عن التحديات التى تواجهها الدول التى تعانى من الصراعات، مع احترام السيادة الدائمة للدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.

وقالت إن العالم يواجه العديد من التحديات والمخاطر التى يمكن أن تعرقل إنجاز جدول أعمال 2030، أبرزها الأوضاع المالية غير المنتظمة، وزيادة الديون، فضلا عن التوترات السياسية التى يمكن أن تعطل تقدم التنمية، كما يشير انخفاض الاستثمار الخاص فى البنية التحتية إلى عدم القدرة على مواءمة الاستثمار بما فيه الكفاية مع التنمية المستدامة طويلة الأجل، لذلك يجب معالجة هذه التحديات من خلال المساعى الجماعية بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030، وفى هذا الإطار، يجب التركيز على خلق بيئة عالمية مواتية وشراكة عالمية من أجل التنمية، مع تعبئة الموارد المحلية.

وأوضحت أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسى ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والإستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية، داعية البلاد المتقدمة، إلى الوفاء بالتزاماتها التى قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية بتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل بالمساهمة بنسبة %0.7 من دخلها القومى.

ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف عبء الديون على البلاد النامية، من خلال الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإعادة هيكلة الديون وإدارة الديون سليمة.

وطالبت المجتمع الدولى إلى تعزيز التعاون لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بجميع أشكالها، نظرا لتأثيرها على الاستقرار والتنمية الاقتصادية، معربة عن تطلع المجموعة إلى الاجتماع رفيع المستوى بشأن التعاون الدولى من أجل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن عودة الأصول لتعزيز التنمية المستدامة، التى سيعقدها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الثالثة والسبعين.