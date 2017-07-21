مصر تطالب إسرائيل بوقف العنف في محيط المسجد الأقصى

سمر السيدطالبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة 21 يوليو، إسرائيل بالوقف الفوري للعنف والتصعيد الأمني ضد الفلسطينيين في القدس ومحيط المسجد الأقصى، معربة عن قلقها البالغ من تداعيات هذا التصعيد، واستيائها الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء جر

سمر السيد

طالبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة 21 يوليو، إسرائيل بالوقف الفوري للعنف والتصعيد الأمني ضد الفلسطينيين في القدس ومحيط المسجد الأقصى، معربة عن قلقها البالغ من تداعيات هذا التصعيد، واستيائها الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء جراء الاستخدام المفرط للقوة.





وشددت جمهورية مصر العربية على ضرورة احترام إسرائيل لقدسية الأماكن الدينية، وحق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية في حرية وأمان، دون إجراءات تعسفية أو قيود مُجحفة تؤجج مشاعر الاحتقان لدى أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأكملها.