مصر تطالب إسرائيل بتوضيح حقيقة ما يتردد في الصحافة الإسرائيلية عن وقائع شهدتها حرب 1967

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، مساء الأحد، بأنه تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلامياً بشأن وقائع حدثت في حرب 1967.

وأوضح أن التصريح جاء ردا داً على سؤال بشأن ما تردد في الصحافة الإسرائيلية إتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام ١٩٦٧،

وأكد أنه تم تكليف السفارة بمطالبة السلطات الإسرائيلة بالمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة.

وتواصل السفارة المصرية في إسرائيل متابعة هذا الموضوع، وفق السفير أحمد حافظ.