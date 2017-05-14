مصر تضيف 5 ميداليات إلى رصيدها في منافسات الكاراتيه بدورة التضامن

وكالات:واصل المنتخب الوطني للكاراتيه تألقه، الأحد، في ختام منافسات الكاراتيه ببطولة دورة التضامن الإسلامي، والتي تحتضنها العاصمة الأذربيجانية باكو، بعد أن أضاف خمس ميداليات متنوعة إلى رصيده.وقال مصطفى فكري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه- في تصريحات صحفية إن بطلة المنتخب الوطني آية ه

وكالات:



واصل المنتخب الوطني للكاراتيه تألقه، الأحد، في ختام منافسات الكاراتيه ببطولة دورة التضامن الإسلامي، والتي تحتضنها العاصمة الأذربيجانية باكو، بعد أن أضاف خمس ميداليات متنوعة إلى رصيده.





وقال مصطفى فكري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه- في تصريحات صحفية إن بطلة المنتخب الوطني آية هشام فازت بالمركز الثاني والميدالية الفضية بعد تفوقها على بطلات الدول المشاركة في منافسات الكاتا «فردي سيدات»، فيما حل زياد محمد في المركز الثالث محرزا الميدالية البرونزية في مسابقة «الكاتا فردي رجال».

وأشار إلى أن منتخب مصر تفوق في منافسات الكوميتيه، وفازت بطلة المنتخب الوطني ندى السيد عبداللطيف بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 68 كجم «سيدات»، بينما انتزع زميلها في المنتخب محمد السيد الكتبي المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 84 كجم، كما حل زميلهما في الفريق أحمد سعيد شحاتة في المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في وزن فوق 84 كجم.