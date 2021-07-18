اتصالات وتكنولوجيا

مصر تصعد للمربع الذهبي بلعبة «فالورانت» في كأس العالم

المقامة في أسبانيا
المال - خاص 11:33 ص, الأحد, 18 يوليو 21 11:33 ص, الأحد, 18 يوليو 21

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تأهل فريق أنوبيس الذى يمثل مصر فى بطولة كاس العالم للالعاب الالكترونية ( لعبة فالورانت)المقامة في اسبانيا بعد حصوله على ثانى المجموعة بعد كوريا الجنوبية التى تصدرت المجموعه بفوزها بجميع المباريات وفوز الفريق المصرى على بيرو ١٣ / ٦ ، و بلجيكا ١٣ / ٣ وامريكا ١٣ / ١٠ و تركيا ١٤ / ٣ والهزيمة من كوريا الجنوبية ١٣ / ١١ بعد مباراة متقاربة المستوي

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ورغم تساوى الفريقين فى النقاط وفارق الأهداف الا ان كوريا تصدرت المجموعة بعد الاحتكام لنتيجة الفريقين .
وفى ادوار قبل النهائى يقابل الفريق المصرى فريق كندا ويقابل فريق كوريا الجنوبية فريق البرتغال.

وقال شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية في تصريحات صحفية ان الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد اصدر تعليماته بتيسير مشاركة الفرق المصرية التى لديها سجل من المشاركات المصرية والاقليمية والدولية فى مثل هذه المحافل الدولية، خاصة الفرق واللاعبين الذين لديهم سجل منظم مع الاتحاد واللوائح المنظمة له .

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