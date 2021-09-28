مصر تصدر 630 جيجاوات طاقة كهربائية إلى الشبكة السودانية

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة أن إجمالى صادرات مصر من الطاقة الكهربائية إلى السودان يصل إلى نحو 630 جيجاوات/ ساعة.

ونجحت وزارة الكهرباء فى تدشين مشروع خط الربط مع السودان، وبدأت تصدير الطاقة الكهربائية إليه بواقع 70 ميجاوات منذ شهر أبريل 2020 تستهدف زيادتها إلى نحو 240 ميجا وات خلال أشهر قليلة.

وأضافت المصادر أن تلك القدرات تم تصديرها خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى يونيو 2021، بإجمالى نحو 15 شهرا.

مصادر: الخرطوم تحتل المركز الأول فى استيراد الكهرباء من القاهرة متفوقة على الأردن

وأشارت إلى أن السودان يأتى فى المركز الأول كأكثر الدول المستوردة للطاقة من مصر، يليه الأردن نظرا لضعف الشبكة الكهربائية بالأراضى السودانية وزيادة الطلب لديها.

وأوضحت المصادر أن خط الربط السودانى أقل قدرة من الأدرنى البالغة قدرته 400 ميجاوات، إلا أن هناك توسعا فى الشبكة الأردنية، وخاصة بالطاقة المتجددة مما قلل من استيرادها من الكهرباء مؤخرا.

وترتبط مصر بشبكة كهربائية مع الأردن والأراضى الفلسطينية وليبيا والسودان، وبدأت فى تصدير الكهرباء إلى الأردن منذ عام 1999، عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات، وآخر مع الأراضى الفلسطينية بطاقة 30 ميجاوات تعادل %30 من احتياجاتها.

وتصدر مصر الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب 40 ميجاوات، عبر خط ربط مشترك معها منذ عام 2006.

وتعتمد مصر على فائض قدره 20 ألف ميجاوات بالشبكة القومية، بعد تنفيذها -عبر شركة سيمنس- 3 محطات كهربائية تعد الأكبر على مستوى العالم بنظام الدورة المركبة، هى «بنى سويف»، و«الكريمات»، و«العاصمة الجديدة»، بقدرات 14800 ميجاوات، ليقفز إجمالى إنتاج مصر من الكهرباء حاليًا إلى نحو 60 ألفا.