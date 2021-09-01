استثمار

مصر تصدر 571 ألف طن حاصلات زراعية للسعودية فى 10 شهور

بقيمة 252 مليون دولار
أحمد اللاهوني 2:27 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 2:27 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسعودية 571 ألف طن بقيمة 252 مليون دولار خلال الفترة«من سبتمبر إلى نهاية يونيو» فى الموسم التصديرى 2020/2021، بحسب أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت «المال» على نسخة منه.

صادرات الحاصلات الزراعية للإمارات

وأشار التقرير، إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية للإمارات سجلت 336 ألف طن بقيمة 116 مليون دولار خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى.

اقرأ أيضا  «المشاط»: فعاليات مكثفة ضمن منتدى مصر للتعاون الدولي لدعم جهود التنمية المستدامة

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وصعدت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

صادرات مصر من البصل الطازج تسجل 95 مليون دولار فى 10 شهور

أحمد اللاهوني 2:27 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

صادرات مصر من البطاطس الطازجة تتخطى 630 ألف طن فى 10 شهور

أحمد اللاهوني 2:25 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

555 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبى خلال 10 شهور

أحمد اللاهوني 1:46 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

مدبولي يشهد افتتاح مستودع شركة أمازون العالمية بالعاشر من رمضان

صفية حمدي 8:52 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

وزيرة التضامن تطلق فعاليات حملة الهلال الأحمر للتبرع بالدم

مدحت إسماعيل 6:26 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

رانيا المشاط : «منتدى مصر للتعاون الدولي» يشهد إطلاق مبادرات دولية وإقليمية

محمود محسن 5:12 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21