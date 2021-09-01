مصر تصدر 571 ألف طن حاصلات زراعية للسعودية فى 10 شهور

بلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسعودية 571 ألف طن بقيمة 252 مليون دولار خلال الفترة«من سبتمبر إلى نهاية يونيو» فى الموسم التصديرى 2020/2021، بحسب أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت «المال» على نسخة منه.

صادرات الحاصلات الزراعية للإمارات

وأشار التقرير، إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية للإمارات سجلت 336 ألف طن بقيمة 116 مليون دولار خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وصعدت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.