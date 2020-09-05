مصر تصدر 133 ألف طن حاصلات زراعية إلى الصين خلال 10 شهور

بلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى الصين نحو 133 ألف طن، بقيمة 75 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى نهاية يونيو 2020، بحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تنفرد «المال» بنشره.

يشار إلى أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية قد سجلت 2 مليار و15 مليون دولار .

ووفق التقرير احتلت دول الاتحاد الأوروبى المرتبة الأولى من حيث القيمة وسجلت صادرات مصر إليها نحو 694 مليون دولار، بكمية 971 ألف طن.

صادرات مصر الزراعية إلى الدول العربية سجلت 663 مليون دولار

ولفت التقرير إلى أن صادرات مصر الزراعية إلى الدول العربية سجلت 663 مليون دولار، بكمية 1.559 ألف طن، خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى نهاية يونيو 2020.

ووصلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لدول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى إلى 369 مليون دولار، بمقدار 757 ألف طن، وبلغت 32 مليون دولار إلى دول الأمريكتين وأستراليا، بمقدار 25 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر إلى دول آسيا سجلت 233 مليون دولار، بمقدار 413 ألف طن، فيما بلغت 23 مليون دولار إلى دول إفريقيا، بواقع 32 ألف طن.

100 مليون دولار تراجعًا فى الصادرات بسبب جائحة كورونا

وأعلن عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات سابقة لـ «المال»، أن هناك تراجعا بنحو 100 مليون دولار فى الصادرات خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديرى.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالى.

وأرجع رئيس المجلس، هذا التراجع إلى جائحة كورونا، إضافة إلى قرارات وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير بعض أصناف البقوليات.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية في مارس الماضي، تلاها بعد ذلك قرار جديد باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفى الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهراعتباراً من تاريخ صدور القرار يونيو الماضى. صادرات قطاع الحاصلات الزراعية خلال2020

يذكر أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية انخفضت بنسبة 1.5%، خلال الفترة من «سبتمبر 2019 ــ مارس 2020»، لتصل إلى 1.333 مليار دولار، مقابل 1.354 مليار دولار خلال نفس الفترة من الموسم التصديرى 2019/2018، وفق تقرير سابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وتصدر مصر إلى حوالي 80 دولة وتكتل حول العالم، من بينها الدول الخليجية ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها، كما تصدر الحاصلات الزراعية إلى الصين منذ 5 سنوات.