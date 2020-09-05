اقتصاد وأسواق

مصر تصدر 133 ألف طن حاصلات زراعية إلى الصين خلال 10 شهور

فى الفترة من سبتمبر 2019 حتى يونيو 2020
أحمد اللاهوني 9:12 ص, السبت, 5 سبتمبر 20 9:12 ص, السبت, 5 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

بلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى الصين نحو 133 ألف طن، بقيمة 75 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى نهاية يونيو 2020، بحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تنفرد «المال» بنشره.

يشار إلى أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية قد سجلت 2 مليار و15 مليون دولار .

ووفق التقرير احتلت دول الاتحاد الأوروبى المرتبة الأولى من حيث القيمة وسجلت صادرات مصر إليها نحو 694 مليون دولار، بكمية 971 ألف طن.

صادرات مصر الزراعية إلى الدول العربية سجلت 663 مليون دولار

ولفت التقرير إلى أن صادرات مصر الزراعية إلى الدول العربية سجلت 663 مليون دولار، بكمية 1.559 ألف طن، خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى نهاية يونيو 2020.

ووصلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لدول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى إلى 369 مليون دولار، بمقدار 757 ألف طن، وبلغت 32 مليون دولار إلى دول الأمريكتين وأستراليا، بمقدار 25 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر إلى دول آسيا سجلت 233 مليون دولار، بمقدار 413 ألف طن، فيما بلغت 23 مليون دولار إلى دول إفريقيا، بواقع 32 ألف طن.

100 مليون دولار تراجعًا فى الصادرات بسبب جائحة كورونا

وأعلن عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات سابقة لـ «المال»، أن هناك تراجعا بنحو 100 مليون دولار فى الصادرات خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديرى.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالى.

وأرجع رئيس المجلس، هذا التراجع إلى جائحة كورونا، إضافة إلى قرارات وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير بعض أصناف البقوليات.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية في مارس الماضي، تلاها بعد ذلك قرار جديد باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفى الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهراعتباراً من تاريخ صدور القرار يونيو الماضى.

صادرات قطاع الحاصلات الزراعية خلال2020

يذكر أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية انخفضت بنسبة 1.5%، خلال الفترة من «سبتمبر 2019 ــ مارس 2020»، لتصل إلى 1.333 مليار دولار، مقابل 1.354 مليار دولار خلال نفس الفترة من الموسم التصديرى 2019/2018، وفق تقرير سابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وتصدر مصر إلى حوالي 80 دولة وتكتل حول العالم، من بينها الدول الخليجية ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها، كما تصدر الحاصلات الزراعية إلى الصين منذ 5 سنوات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

«الزراعة» تحيل 30 شركة مصدرة للحاصلات للنيابة منذ بداية 2020

الصاوي أحمد 10:11 ص, الأثنين, 31 أغسطس 20

صادرات مصر من الموالح خلال 10 شهور تسجل 704 ملايين دولار

أحمد اللاهوني 4:31 م, الثلاثاء, 25 أغسطس 20

2 مليار دولار صادرات مصر من الحاصلات الزراعية

أحمد اللاهوني 6:44 ص, الثلاثاء, 25 أغسطس 20

%30 انخفاضاً فى مبيعات شركة الوليلى للحاصلات الزراعية خلال النصف الأول

أحمد اللاهوني 7:27 ص, الأثنين, 17 أغسطس 20

50 مستثمرا يدشنون “جمعيةالمُغرة” لإستصلاح 280 ألف فدان بالعلمين الجديدة

محمد ريحان 8:05 ص, الأربعاء, 20 مايو 20

وزير التموين : 20 مليون يورو تكلفة مشروع المؤشر الجغرافي في مطروح والمنيا والفيوم

محمد مجدي 3:24 م, الخميس, 5 مارس 20