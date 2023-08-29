مصر تصدر منتجات للسودان بـ929.2 مليون دولار فى 2022 (جراف)

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسودان إلى نحو 929.2 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%.

كما كشف التقرير، الذي وصل “المال”، عن نمو قيمة الواردات المصرية من السودان 509.4 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 385.6 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 32.1%.

وتابع أن حجم التبادل التجاري ارتفع بين مصر والسودان نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%.

أبرز السلع التى صدّرتها مصر إلى السودان

وكشف التقرير عن تفاصيل السلع التى تصدرها مصر إلى السودان فى 2022، من أبرزها الأسمدة بنحو 159.3 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 123.8 مليون دولار، ومنتجات مطاحن بقيمة 75.5 مليون دولار.

إضافة إلى ملح وكبريت بقيمة 51.5 مليون دولار، وملابس بقيمة 48.8 مليون دولار.

وذكر التقرير أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السودان خلال عام 2022 هي حيوانات حية بقيمة 195.1 مليون دولار، وقطن بقيمة 139.2 مليون دولار، وبذور وثمار زيتية بقيمة 125.6 مليون دولار.

وتابع التقرير أنه من بين السلع المستوردة من السودان اللحوم بقيمة 22.2 مليون دولار، ولؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 12.5 مليون دولار.



بلغـت قيمـة تحويلات المصريين العاملين بالسودان 13.3 مليون دولار خـلال العـام المالـي 2021/ 2022، مقابل 12.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.

كما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 2.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

وسجل عدد سكان مصر 105.4 مليون نسمة عام 2023، بينما سجـل عدد سكـان السـودان 48.1 مليون نسمة عام 2023.