استثمار

مصر تصدر مليون و826 ألف طن موالح الموسم الماضى

بقيمة 853 مليون دولار
أحمد اللاهوني 7:06 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21 7:06 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

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بلغت صادرات مصر من الموالح مليون و826 ألف طن بقيمة 853 مليون دولار خلال الموسم المنتهى فى أغسطس الماضى، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حصلت عليه «المال».

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالى.

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وكانت مصادر مسئولة فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية قد كشفت، أن المجلس نجح فى زيادة الصادرات خلال الموسم الماضى بنحو 200 مليون دولار، من خلال فتح 4 أسواق جديدة تمثلت فى اليابان والبرازيل والأرجنتين ونيوزلاندا.

واستحوذت الدول العربية على نصيب الأسد من الصادرات الزراعية فى الموسم المنتهى أغسطس الماضى، لتسجل 842 مليون دولار، تلتها دول أوروبية خارج الاتحاد بقيمة 592 مليون دولار، ثم دول الاتحاد الأوروبى بقيمة 584 مليون دولار.

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وبحسب التقرير حلت دول آسيا فى المرتبة فى المرتبة الرابعة بإجمالى 323 مليون دولار، ثم دول الأمريكتين وأستراليا بقيمة 36 مليون دولار، ثم أفريقيا بقيمة 29 مليون دولار.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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