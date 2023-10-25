مصر تصدر غاز طبيعي بنحو 2.2 مليار دولار في أول 7 أشهر من 2023

كشفت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تصدير غاز طبيعي مسال بنحو 2.2 مليار دولار فى الفترة من يناير وحتى يوليو 2023 بانخفاض قدره 60 % مقارنة بنفس الفترة من 2022 مسجلة 5.6 مليار دولار.

وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه “المال”، أن صادرات الفحم فى أول 7 أشهر من 2023 سجلت 16.1 مليون دولار مقابل 27.8 مليون دولار فى نفس الفترة من 2022.

كما سجلت صادرات مصر من المنتجات البترولية 1.2 مليار دولار فى تلك الفترة مقارنة بـ 3.3 مليار دولار فى اول 7 أشهر من 2022.

وذكر التقرير أن حجم صادرات الزيت الخام ضمن منتجات الوقود سجلت 1.2 مليار دولار في أول 7 أشهر من 2023 مقارنة بـ2.1 مليار دولار فى نفس الفترة من 2022.