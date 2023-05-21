مصر تصدر شحنة ذهب للإمارات بإجمالى 23 كيلو جرام مشغولات

أعلن ممدوح عبد الله مسعد رئيس شركة كيرمينا للمجوهرات ، نجاح تصدير أول شحنة لشركة كيرمينا إلى السوق الإماراتية والتي تبلغ 23 كيلو جرام مشغولات ذهب بأحدث الأشكال والموديلات، في إطار خطة التواجد بالأسواق الخارجية وزيادة صادرات الشركة للخارج.

وأضاف في تصريحات صحفية له، أن الشحنة البالغة 23 كيلو والتي تم توجيهها إلى السوق الإماراتية اليوم، هي مجرد بداية للتوسع في التصدير للإمارات بوصفها إحدى أهم أسواق الذهب والمعادن في العالم، حيث تعتبر دبي بورصة مهمة للذهب، والتصدير لها يعتبر نقطة انطلاق مهمة للتواجد بالمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن “كيرمينا” ضخت كميات كبيرة في السوق المحلية بنفس جودة المنتجات والمشغولات التي تم تصديرها للسوق الإماراتية، وقبلها نجحت الشركة في تصدير 12 كيلو ذهب للسوق السعودية عقب قرار وزير التموين والتجارة الدكتور على المصيلحي في ديسمبر 2022 بإلغاء رسوم التثمين والتي كانت مقررة بـ 1% على المشغولات.

وأضاف أن حصيلة تصدير المشغولات الذهب تعود للسوق في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع وكذلك الحصول على المصنعية بالدولار وهذا يعني حصيلة دولارية للدولة، كما أن التوسع في التصدير يساهم في تشغيل عمالة أكبر في المصانع والتوسع في تشغيل المصانع لفترات إضافية خاصة عقب حدوث تراجعات في مبيعات المشغولات بالسوق المحلية.

وأكد مسعد، أن التصدير للخارج لن يؤدي إلى نقص معروض الذهب في مصر، لأننا نقوم بتصدير مشغولات بها قيمة مضافة مصرية ويعود لنا الذهب في صورة خام نقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى، وهذا يساهم في تحريك السوق ويؤدي إلى تشغيل المصانع المختلفة.

وتوجه ممدوح عبد الله مسعد، بالشكر لوزير التموين الدكتورعلى المصيلحي ، وذلك على الدور الكبير في نجاح أول صفقة تصدير للشركة للسوق الإماراتي، مشيرًا إلى أن وزارة التموين ومصلحة الدمغة ساهما في تسهيل جميع الإجراءات أمام شحنة المشغولات المصدرة.