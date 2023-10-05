مصر تصدر ذهب ومجوهرات بقيمة 934 مليون دولار خلال 8 أشهر (جراف)

تراجعت صادرات الذهب والأحجار الكريمة والمجوهرات المصرية للشهر الرابع بنحو 9%، لتسجل 934 مليون دولار، خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 2023 في «الفترة من يناير إلى يوليو» 2023، مقابل 1.021 مليار دولار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2022.

وتنفرد “المال” بنشر أحدث تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء، حيث جاءت دولة الإمارات المتحدة في المركز الأول كأكبر دولة مستورِدة للذهب والمجوهرات المصرية بقيمة 402 مليون دولار، تلتها كندا بقيمة 372 مليون دولار، ثم سويسرا في المركز الثالث بقيمة 154 ملايين دولار، وفق التقرير.

ويأتي في المركز الرابع كأكبر دولة في صادرات الذهب المصرية إليها المملكة العربية السعودية بواقع 3 ملايين دولار، ويليها الولايات المتحدة الامريكية بإجمالي صادرات تصل إلى 1.693 مليون دولار.

ومازالت أسعار الذهب في مصر تعاني من انخفاض الطلب وتراجع الأسعار بشكل ملحوظ في الفترة الحالية مقارنة ببداية العام الجاري ، حيث هبطت من 2800 جنيه للجرام عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام خلال أغسطس الماضي، فيما قامت مصر بالإعلان عن مبادرة لدخول الذهب من الخارج معفاة جمركيًّا.