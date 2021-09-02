استثمار

مصر تصدر أكثر من 38 ألف طن مانجو فى 10 شهور

بقيمة 28 مليونًا و175 ألف دولار
أحمد اللاهوني 2:38 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21 2:38 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت صادرات المانجو الطازجة 38 ألف و511 طنًا، بقيمة 28 مليونًا و175 ألف دولار خلال الفترة«من سبتمبر إلى نهاية يونيو» فى الموسم التصديرى 2020/2021، وفق أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت «المال» على نسخة منه.

وسجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 إلى 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.

اقرأ أيضا  صادرات مصر من البصل الطازج تسجل 95 مليون دولار فى 10 شهور

صادرات الطماطم

ولفت التقرير، إلى أن صادرات مصر من الطماطم اقتربت من 97 ألف طن بقيمة 37 مليونًا و348 ألف دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020.

وصعدت صادرات مصر من الموالح خلال أول 10 شهور فى الموسم التصديرى 2020/2021 بنحو 38% عن الفترة المماثلة من الموسم السابق لتسجل مليون و802 ألف و588 طنًا، ما قيمته 843 مليونًا و154 ألفًا و859 دولارًا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

صادرات مصر من العنب الطازج تتخطى 217 مليون دولار

أحمد اللاهوني 2:39 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

صادرات الرمان تقترب من 55 مليون دولار فى 10 شهور

أحمد اللاهوني 2:38 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

88 مليون دولار حجم صادرات الفراولة الطازجة فى 10 شهور

أحمد اللاهوني 2:32 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

وزارة السياحة والآثار تطلق حملة دعائية ترويجية لمدة 27 يومًا

محمود محسن 9:02 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

السيسي يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات

أحمد إسماعيل 6:52 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

تعرف على مراحل إنتاج مهمات رباط السكة الحديد داخل مصنع «45 الحربى»

أحمد اللاهوني 5:00 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21