مصر تصدر أكثر من 38 ألف طن مانجو فى 10 شهور

سجلت صادرات المانجو الطازجة 38 ألف و511 طنًا، بقيمة 28 مليونًا و175 ألف دولار خلال الفترة«من سبتمبر إلى نهاية يونيو» فى الموسم التصديرى 2020/2021، وفق أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت «المال» على نسخة منه.

وسجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 إلى 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.

صادرات الطماطم

ولفت التقرير، إلى أن صادرات مصر من الطماطم اقتربت من 97 ألف طن بقيمة 37 مليونًا و348 ألف دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020.

وصعدت صادرات مصر من الموالح خلال أول 10 شهور فى الموسم التصديرى 2020/2021 بنحو 38% عن الفترة المماثلة من الموسم السابق لتسجل مليون و802 ألف و588 طنًا، ما قيمته 843 مليونًا و154 ألفًا و859 دولارًا.