مصر تشيد بالتعاون مع الصين في تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

أشادت مصر بالتعاون المثمر مع الجانب الصيني في تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يضم 20 برجا انتهت بنجاح جميع هياكلها الرئيسية.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، الانتهاء من جميع الهياكل الرئيسية للأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

مشروع منطقة الأعمال المركزية

وأوضح الجزار في بيان اليوم الخميس، أنه تم تنظيم احتفالية بمنطقة الأعمال المركزية بمناسبة اكتمال الهيكل الرئيسي للبرج السكني D04، وهو آخر برج يتم الانتهاء منه، وتبلغ مساحته نحو 89 ألف متر مربع، وارتفاعه الإجمالي 159.8 متر، ويتكون من 40 طابقا فوق الأرض، وطابقين تحت الأرض، وطابقين من المباني الملحقة.

وتابع أنه بذلك تكون قد اكتملت جميع الأعمال الإنشائية للأبراج بالمشروع، ويجرى حاليا تنفيذ أعمال تشطيب واجهات الأبراج وأعمال التشطيبات الداخلية.

ويضم مشروع منطقة الأعمال المركزية 20 برجاً باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر.

وخلال الاحتفالية، تقدم نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس، بالتهنئة لفريق العمل بالمشروع على الإنجازات التي تحققت، وأعرب عن امتنانه لجميع العاملين المصريين والصينيين على عملهم الشاق وجهودهم المتواصلة في المشروع.

وقال عباس إن دخول مصر عصر ناطحات السحاب لا يعد الهدف الأكبر وراء تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، لكن أيضا نهدف لجلب الخبرات الكبيرة من الشركات العالمية الرائدة في مجال التشييد والبناء للمهندسين والعمال المصريين للمساهمة في تطوير مجال المعمار والتشييد في مصر، ويعد مشروع منطقة الأعمال المركزية نموذجا شاهدا على ذلك.

أزمة فيروس كورونا

وأثنى على العلاقات القوية والتعاون المثمر بين الجانبين المصري والصينى أثناء مراحل تنفيذ المشروع، مما ساهم في التغلب بنجاح على العديد من التحديات والمشاكل التي أحدثتها أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19).

وأعرب عن أمله في مواصلة الأطراف المعنية العمل الجاد والتعاون البناء لضمان الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد.

وقام نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية بجولة تفقدية بمشروع منطقة الأعمال المركزية، حيث تجول بعدد من الأبراج، وتفقد الغرفة النموذجية لأعمال الديكورات الداخلية بالطابق الرابع من البرج الإداري C08، وأشاد بجودة ودقة الأعمال التي تم تنفيذها.

كما تفقد عباس، جسر الصداقة المصرية الصينية الواقع بالطابق 39 بين البرجين C07 وC08، وكذلك تقدم الأعمال بالساحة المركزية والفندق المركزي من أعلى الجسر، وتابع سير أعمال الواجهات الخارجية بالفندق، مشيدا بمعدلات التنفيذ العالية والجهود الدؤوبة لجميع العاملين المصريين والصينيين بالمشروع.

بينما قدم المدير العام للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) في مصر تشانغ وي تساي، الشكر والتهنئة للشركاء المعنيين على دعمهم ومساعدتهم والعمل الجاد لجميع الموظفين المصريين والصينيين بالمشروع.

تعزيز الصداقة بين مصر والصين

وأكد أن الالتزام بالتوطين والتعاون مع الشركات المصرية هو استراتيجية التنمية التي تلتزم بها الشركة، وأن التنمية المشتركة وتعزيز الصداقة بين مصر والصين هي الهدف الذي تسعى له الشركة باستمرار.

وأوضح تشانغ، أنه تم الانتهاء بنجاح من أعمال الهياكل الخرسانية للمباني من الساحة المركزية إلى المباني السكنية الشاهقة، والتي يبلغ إجمالي مساحتها نحو 450 ألف متر مربع في غضون ثلاث سنوات، نتيجة الجهود الدؤوبة المشتركة للبنائين المصريين والصينيين.

ورأى أن هذا المشروع سيصبح حتما نموذجا يحتذى به للتعاون بين الشركات المصرية والصينية، معربا عن أمله في أن يستمر فريق العمل بالمشروع في بذل جهود حثيثة ومواصلة التغلب على الصعوبات والالتزام بالمواعيد المحددة للمشروع، في ظل التحكم الصارم في الجودة والسلامة لضمان الأداء المثالي للمشروع، ورد الجميل للحكومة المصرية والشعب المصري نظير دعمهم وثقتهم بشركة (CSCEC).

من جهته، اعتبر ليانغ سوغاو مدير المشروع لقسمي PK15 وPK16 بشركة (CSCEC) في مصر أن الانتهاء من الهيكل الرئيسي لآخر برج في مشروع المنطقة المركزية إنجاز ثمين حققه العاملون المصريون والصينيون، وهو نتيجة للتعاون المخلص من جميع الأطراف وتغلبهم على صعوبات الوباء بنجاح.

أكبر مشروع تنفذه شركة صينية في مصر

وعبر ليانغ عن أمله في أن يستمر جميع العاملين في مواصلة العمل الجاد خلال أعمال الواجهات الخارجية والديكورات الداخلية والأعمال الكهروميكانيكية لتحقيق الإنجاز المثالي للمشروع في أسرع وقت ممكن.

ولا يعد مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة أكبر مشروع في مجال الإنشاء في إطار مبادرة “الحزام والطريق” فحسب، بل أيضا أكبر مشروع تنفذه شركة صينية في مصر حتى الآن.

وسيصبح المشروع، المركز التجاري للعاصمة الإدارية في المستقبل، ووقعت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية اتفاقية إطارية مع الحكومة المصرية للتعاون في تشغيل المشروع.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.