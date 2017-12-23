مصر تشيد بالتعاون العربي في اجتماع وزراء الإسكان بالمغرب

بدور إبراهيمأشادت مصر بالتعاون العربي في اجتماع وزراء الإسكان بالمغربجاء ذلك كلمة ألقت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس الوفد المصري في الدورة الـ34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المنعقد بالمغرب، بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق

بدور إبراهيم

أشادت مصر بالتعاون العربي في اجتماع وزراء الإسكان بالمغرب

جاء ذلك كلمة ألقت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس الوفد المصري في الدورة الـ34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المنعقد بالمغرب، بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وأكدت كلمة الوزير أن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بكل كوادره واللجان المنبثقة عنه، قام خلال عقود بإعداد سياسات ودراسات وأبحاث عديدة، وتَبنَّى مؤتمرات وندوات علمية متخصصة لإثراء الساحة العلمية

وأشارت إلى أن المجلس يُزَكِّي التعاون العربي مع التجمعات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والاتحادات العربية ذات الصلة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من خلال المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة.

وأوضحت أنها هذا التعاون أثمر عن إطلاق خطة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في المنتدى بما في ذلك آلية رصد إقليمية للخطة الحضرية الجديدة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكدت أن هذا يعد استكمالا لإنجازات المجلس في دورته السابقة من إقرار للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، التي تم إعدادها بمشاركة فعالة من الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس

وأشارت إلى أنه تم تطوير النظام الأساسي للمجلس، وإجراء تقييم شامل لعمل المجلس في قطاع الإسكان والتعمير، وكان نتاجا لذلك تطوير بنود أعمال المجلس في إطار إصلاح وتطوير العمل العربي المشترك.