مصر تشهد إطلاق أحدث كاميرا سينمائية في العالم

أعلنت شركة ARRI العالمية عن أحدث كاميرا سينمائية من الجيل الخامس AlexaS35 من خلال احتفالية فنية من أكاديمية الفنون المصرية بحضور رواد صناعة السينما من مصر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين.

وانتجت الشركة منها ثلاث نسخ فقط عالميا لمصر والمانيا والولايات المتحدة.

واختارت الشركة، مصر لتكون الانطلاقة العالمية لها بعد جهود وكيلها في الشرق الاوسط وافريقيا – شركة نيو فيجن احد رواد صناعة السينما في مصر، لاستضافة هذا الحدث الفني الهام على ارض مصر.

واحتفى صناع السينما بهذا الحدث الدولي من داخل اكاديمية الفنون المصرية احد اعرق الاكاديميات الفنية في العالم والتي خرجت الاف المواهب في مختلف المجالات الفنية على مدار عقود بحضور رئيس الاكاديمية دكتورة غادة جبارة ورئيس معهد السينما والدكتورهشام جمال ورئيس مجلس ادارة شركة نيو فيجن والدكتورمحمد عشوب و هانز سالزينجر المستشار الاقليمي لمجموعة ARRI العالمية والمستشار الفني للمجموعة تيلو جوتشلينج والعديد من المخرجين والمنتجين ومديري التصوير من مصر والوطن العربي وكذلك طلبة معهد السينما قسم التصوير والاخراج.

وبدأت الاحتفالية بكلمة ترحيب من رئيس معهد السينما والتأكيد على اهمية الحدث من داخل اكاديمية الفنون وتلاه كلمة لدكتور محمد عشوب ثم القى المستشار الاقليمي لشركة ARRI شرحا توضيحيا لامكانيات هذه الكاميرا الثورية وما يمكن ان تحدثه من طفرة في صناعة التصوير السينمائي ثم القى كلا من مديري التصوير احمد المرسي ونزار شاكر وسامح سليم كلمة للحضور.

وصرح الدكتور محمد عشوب رئيس مجلس ادارة نيو فيجن القابضة رائد صناعة السينما في مصر ان الشركة دائما ما تسعى لاستقدام احدث تكنولوجيا في مجال التصوير السينمائي بمجرد ظهورها واتاحة الفرصة لصناع السينما والتليفزيون في مصر والشرق الاوسط لاستعمالها في صناعة محتوى مرئي مميز.

وقد ظهر ذلك جليا في العديد من الاعمال السينمائية والدرامية مؤخرا خاصة الاختيار والعائدون والذين لاقى استحسانا واشادة من السيد الرئيس والذين تم تصويرهما بالكامل من معدات شركة نيو فيجن.

جدير بالذكر ان الكاميرا الثورية الجديدة تستخدم تكنولوجيا التصوير التفاعلي والتي ستمكن المشاهد من التفاعل مع المعروض سواء كان فيلم او مباراة والتعايش مع الاحداث على الشاشة وكأنه متواجد في قلب الحدث من خلال مجسات الكترونية .

جدير بالذكر ان شركة ARRI على مدار مائة عام، اصبحت اهم واكبر شركة تصنع وتطور معدات صناعة السينما في العالم بمجموعة كبيرة من الاصدارات من كاميرات تصوير ومعدات اضاءة واكسسوارات وقد حازت ARRI على 19 جائزة اوسكار عن ابتكارات في مجال التصوير السينمائي في مسيرة تطوير متواصلة .

وقد كرمت شركة ARRI العالمية ، د. محمد عشوب رئيس مجلس ادارة نيو فيجن كأحد اهم 40 شخصية مؤثرة في العالم في مجال الاعلام والسينما خلال 100 عام